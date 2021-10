Después del cáncer de mama, una mujer nunca vuelve a ser la misma. Quienes sobreviven a esta enfermedad quedan con el cuerpo debilitado, pero con el espíritu fortalecido. Vencer al cáncer no es fácil, se necesita mucho apoyo durante y después de la enfermedad; afortunadamente cada vez hay más aliados en esta lucha.

Uno de esos aliados es La Bralette, una startup establecida en Guadalajara. Su fundadora, Karen Tinajero, es licenciada en Nutrición, pero empresaria y modista por convicción.

Lo que comenzó como una actividad lúdica, hoy empodera a muchas mujeres que han visto modificado su cuerpo a causa de la mastectomía (extirpación de uno o ambos senos). La Bralette es una alternativa para que ellas encuentren ropa interior adecuada para su cuerpo, que las haga sentir más seguras y cómodas consigo mismas.

La Bralette empodera a muchas mujeres supervivientes del cáncer de mama | Foto: cortesía La Bralette

Estas prendas están diseñadas en colaboración con mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que han tenido una mastectomía. Son bralettes de una sola copa para que “el área mastectomizada no roce el encaje o tela del bralette con la cicatriz y así no les lastime esta área tan sensible de su pecho”, precisó su creadora.

Actualmente, están trabajando en crear un bralette para mujeres que hayan pasado por una mastectomía y usan una prótesis externa. Esta prenda tendrá un espacio en el que ellas puedan insertar su prótesis.

¿Cómo surgieron los bralettes unichichi?

Este proyecto de bralettes "unichichi" fue inspirado gracias a que, Karla Barajas, una seguidora envió un mensaje a La Bralette a través de su cuenta de Instagram, donde externó su molestia por no encontrar un bralette para mujeres con un solo seno.

Entonces fue cuando Karen se dio cuenta de esa gran necesidad que no estaba siendo atendida. Es por ello que se dio a la tarea de trabajar codo a codo con estas mujeres supervivientes al cáncer de mama para conocerlas a ellas, sus historias y sus necesidades y poder crear un producto que fuera acorde a ello

“Ella (Karla Barajas) al tener solo un seno por mastectomía radical y sin querer reconstruirse, buscaba un bralette que tuviera una copa, porque ella solo tiene un seno. Fue así como decidimos con su ayuda crear un bralette de una copa, que fuera cómodo para ella y para todas las mujeres con su condición”, comentó Trejo.



Hay bralettes unichichi en todas las tallas, colores y diseños; incluso se puede solicitar una talla especial. El equipo de La Bralette hace todo lo posible para que ellas se sientan cómodas. Así lo explicó Karen:

“La Bralette se enfoca mucho en ayudar a todas las mujeres a su proceso diario de amor propio, creemos que nuestras prendas son una herramienta para ayudarlas a llevar a cabo este proceso; al crear piezas que las hagan sentir bellas en su día a día y sin importar sus condiciones creemos que ayudamos un poco a hacerlo más fácil para ellas”.

En tanto, sus clientas agradecen que Karen haya creado esta alternativa de ropa femenina en la que se sienten incluídas. Una de estas clientas les escribió un mensaje en donde externó su sentir como usuaria:

“Felicidades por esta gran iniciativa. Ser paciente con cáncer y después en remisión de por sí ya es todo un reto, pero encontrar un bra y una prótesis que se ajuste a ti, buenooooooo. Además todos los brasieres especiales tienen los tirantes gruesos y no tienen nada de lindos, pero ver tu iniciativa me llena de emoción” .

Bralettes para todas | Foto: Cortesía de La Bralette

Love you chichis! Y lucha contra el cáncer de mama

En este mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, La Bralette está llevando a cabo la campaña Love your chichis! que consiste en la venta de playeras y bolsas totebag de manta con esta leyenda. Al respecto Karen comentó:

“Decidimos hacer esta campaña para hacer conciencia de amar a tus chichis. Amar a tus chichis es cuidarlas y tocarlas todos los días (por eso) creamos unas playeras y unas totebags”.

Totebag de la campaña Love your chichis! | Foto: Cortesía La Bralette

Un porcentaje de lo recaudado en esta campaña será donado a la Fundación Voluntarias Contra el Cáncer y otro a Salvati, organismos sin fines de lucro que se dedican a apoyar integralmente a las mujeres con cáncer de mama.

Las protagonistas de la campaña son cuatro mujeres: Tania, Karla, Pauly y Lilia, quienes han logrado superar el cáncer de mama y comparten sus historias, sus vivencias y su imagen para que otras mujeres se sientan identificadas y acompañadas.

Tania, Pauly, Lilia y Karla | Foto: cortesía de La Bralette

Pero además, esta campaña tiene como objetivo crear “conciencia de cuidar a nuestras chichis e invitar a nuestras hermanas a tocarse (autoexplorarse para la detección temprana). Juntas somos poderosas”.

Los bralettes como una alternativa para prevenir el cáncer de mama

Karen Trejo y su equipo han hecho investigaciones y encontraron estudios que señalan que los brassieres con varilla deforman la forma natural del busto. Así lo expuso la entrevistada:

“Hay muchos estudios que afirman que el uso de varillas es dañino para nuestro busto. Uno, porque se hacen dependientes del soporte artificial y el cuerpo pierde poco a poco su habilidad para sostenerlos por sí mismo. Y dos, porque está relacionado el uso de varillas con la aparición de fibrosis quística. Nuestra intención es que las mujeres aprendan a querer su forma y caída natural en casos donde sea posible”.

La fundadora de La Bralette confesó que este proyecto le ha dejado una enseñanza de vida:

“Con La Bralette he aprendido a quererme un poco más gracias a todas las mujeres con las que he trabajado y a las que he fotografiado en este proyecto. Yo a todas las veo hermosas y eso me ha ayudado a mi, a verme hermosa”.

Karen Tinajero, fundadora de La Bralette

Finalmente, dejó un mensaje para todas las mujeres:

“Admira a todas las mujeres a tu alrededor y siempre dilo, reconócelo. Recuerda que todas y todos están pasando por el mismo proceso, así que siempre sé gentil y amorosa. Recuerda que sólo somos un cuerpo y lo más importante y real es lo que hay dentro de tí, deja que se refleje hacia afuera y verás cómo tu belleza cambia y se convierte en una belleza más real y más profunda.”

Karen Tinajero, fundadora de La Bralette

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos