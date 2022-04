Te has preguntado ¿por qué después de dos años de pandemia no has presentado COVID-19? COVID Human Genetic Effort y el inmunólogo Evangelos Andreakos informan que podría ser gracias a tu genética.

La genética podría ser un factor para no contraer COVID-19; aún investigaciones sobre la enfermedad de SARS-CoV-2 continúan; ya que en pleno repunte de COVID-19 en China donde se ha llegado a utilizar robots para manejar el confinamiento, un grupo de investigadores estudia una arista interesante: la de las personas que nunca contraen el coronavirus.

COVID Human Genetic Effort es un consorcio internacional que tiene como objetivo descubrir variaciones genéticas que expliquen por qué existen personas que no han dado positivo por el COVID-19.

Un grupo de investigadores del equipo COVID Human Genetic Effort; está trabajando con personas como Koukaki, señala que recibieron, al menos, 5.000 correos de voluntarios para realizar las investigaciones.

Para descubrir qué tipos de genéticas ayudan a no contraer el virus se harán muestras de saliva del 20% de los postulados para el estudio, el equipo de COVID Human Genetic Effort escaneará las regiones codificantes de proteínas de los genes en su ADN.

Esto es con el objetivo de compararlas con cualquier mutación que esté ausente en las secuencias genéticas de pacientes que sufrieron casos graves de la enfermedad.

Se ha demostrado que algunas personas no contraen el coronavirus. Esto probablemente se deba a alguna diferencia genética en su ADN”, informó el inmunólogo griego Evangelos Andreakos, de la Fundación de Investigación Biomédica de la Academia de Atenas.

El inmunólogo Andreakos ha realizado estudios científicos internacionales sobre la causa genética de personas inmunes al coronavirus; así como algunas personas no contraen el COVID-19 también puede que no presenten otro virus como el VIH.

Puesto que esto se debe a los receptores de sus células, que no son los mismos que los de la gran mayoría de las personas pero que, por alguna razón, tienen trastornos que les salvan la vida.