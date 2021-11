Marcelo Rittner escribe un nuevo capítulo dedicado al duelo en pandemia

León, Guanajuato. Vivir el duelo por la pérdida de un ser querido durante la pandemia por COVID19 ha sido una situación que deja dolor, porque se vive en una cultura que no está acostumbrada a restar, a devolver.

Así lo asegura Marcelo Rittner, quien lanza una nueva edición de su libro “Aprendiendo a decir adiós” con un nuevo capítulo dedicado al duelo durante la pandemia que tiene como objetivo principal ayudar a quienes la muerte lastimó su corazón.

Cada día los diferentes medios de comunicación daban cifras de miles de personas que perdían la vida y de quienes sus familiares o amigos no podían cerrar ciclos de una forma “normal” porque aunque en lo cotidiano hay accidentes, la pandemia no permitió estar cerca de ellos en el hospital, tomados de la mano o con una palabra amorosa.

Marcelo tiene 47 años de trabajo pastoral y eso es algo que siempre le ha interesado transmitir porque tal vez en las situaciones en las que menos preparado se está y los demás en el afán de querer de ayudar a alguien en duelo, meten la pata al no saber qué decir o cómo actuar.

Durante los primeros meses me llamó la atención que mucha gente escribía acerca de cómo se sentía, de no poder despedirse, de no estar comunicados, de llevar a un ser querido a un hospital y ya no lo vió hasta que le entregaron una bolsa negra, e inclusive, a veces hubo equivocaciones de cuerpos. Son cosas fuertísimas para quien pierde a un ser querido”, compartió