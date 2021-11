Pierangela Marinucci se estrena como escritora

León, Guanajuato. En su primer libro, “Indetenible: más allá de los límites”, Pierangela Marinucci, comparte reflexiones, una guía de actividades y herramientas para reconocer las creencias que limitan, potenciar capacidades y descubrir el propósito de vida.

A los 17 años, la autora fue diagnosticada con retinosis pigmentaria, una condición degenerativa de la vista que conlleva a la ceguera.

Le aconsejaron que aprendiera sistema braille, que abandonara sus estudios universitarios, su carrera como modelo y se preparara para su nueva condición de invidente, pero renunciar a sus sueños, no fue una opción.

En 1992, participó en el certamen Miss Venezuela, culminó sus estudios e hizo un posgrado en Derecho Tributaria y continuó con su carrera como modelo, actriz, locutora, productora de eventos y empresaria.

Durante su proceso, estudió y practicó diferentes terapias espirituales y de autosanación.

Aprendí a vivir sin dolor, sin quejas; me enfoqué en lo que deseaba alcanzar, restándole energía, pensamiento e importancia a la condición física que me ponía límites”, comentó.

Actualmente es terapeuta holístico certificada en bioneuroemoción y coach transformacional, con la finalidad de ayudar a las personas a empoderarse a través de pensamientos y acciones que promueven su crecimiento espiritual.

Se vale de un método único desarrollado a partir de su propia experiencia y la combinación de diferentes terapias espirituales, valiéndose de la tecnología para promover la conectividad, la inclusión desde la auto inclusión, a través de las plataformas digitales.

Su proceso de autosanación, compartido en foros, charlas y webinars, ha sido plasmado en su libro.

Las discapacidades no existen, solo existen capacidades diferentes”, repite constantemente la coach transformacional.

Pierangela no le habla solo a quienes tienen una condición visual o física. Para ella, la verdadera discapacidad es emocional, aquella que nos impide accionar en la vida para obtener lo que deseamos.

Su método único ha sido desarrollado a partir de sus propias vivencias y del estudio a profundidad de distintas terapias como constelaciones familiares, reiki, terapias florales y de respuesta espiritual, chakras, meditación, coaching y bioneuroemoción.

Debemos transformarnos desde adentro, sanar más que curar. Lo importante no es el por qué me sucedió esto, sino para qué lo estoy viviendo y qué voy a hacer con ello. Nuestras experiencias, aún las más terribles y dolorosas, son aprendizajes; todo lo que he vivido es parte de quien soy hoy”, explicó.