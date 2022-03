Conoce los síntomas del COVID prolongado o COVID persistente

El COVID prolongado también conocido como COVID persistente, Long COVID o COVID largo son las secuelas que se presenta en pacientes que padecieron COVID-19.

Han sido más de dos años de la aparición del virus SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19, aunque este patógeno tiene semejanzas a otros que aparecieron con anterioridad, cuenta con diferentes características.

El COVID-19 se identifica por sus secuelas que pueden quedar en los pacientes que lo padecieron, aunque los científicos de Ciencias UNAM informan que puede ser consecuencia de la inflamación que provoca en el organismo.

¿Por qué sigo presentando síntomas después de curarme del COVID-19?

Cuando uno padece de algunos síntomas después del COVID-19, es porque contamos con las secuelas llamadas COVID prolongando o COVID persistente.

En un artículo realizado por Ciencias UNAM nos informan que; aunque la mayoría de los pacientes regresan a su vida normal después de padecer COVID, se ha observado que alrededor del 20%, uno de cada cinco personas, entre las ocho y doce semanas después de haberse recuperado, presenta uno o varios síntomas de la enfermedad.

Es por ello que a esto se le llama COVID prolongado o COVID persistente; la Dra. Nora Liliana Martínez Gotica, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM añade que este término no se refiere a las personas que tardaron semanas o meses en recuperarse de SARS-CoV-2, sino que el COVID prolongado o COVID persistente se refiere a que ya no tiene la infección, esto quiere decir, que ya no se detecta el virus en el organismo solamente quedaron secuelas por la inflamación que se presento.

Los síntomas que se pueden presentar en el COVID Prolongado son:

Falta de aire

Pérdida de olfato

Tos persistente

Taquicardia

Miocarditis

Pérdida de la memoria

Confusión mental

Dificultad para concentrarse

Deterioro renal agudo

Inflamación intestinal prolongada

Depresión y ansiedad

Cansancio

Insomnio

El presentar secuelas depende de cada uno del paciente si tuvo COVID severo, una enfermedad leve o simplemente fue asintomático.

Hasta ahora no es posible decir cuánto tiempo durarán los síntomas del COVID prolongado. Pero, sin duda, es muy importante que las personas con secuelas acudan con el especialista para que les dé un tratamiento y en caso necesario, se le diseñe una terapia de rehabilitación dirigida y personalizada para poder atender correctamente las afecciones y no provocar daños más severos en los pacientes”, informó la doctora Nora Martínez académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.

