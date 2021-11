Promueven prevención y control de la diabetes en Guanajuato

León, Guanajuato. En el marco del Día Mundial de la Diabetes se busca la prevención de esta enfermedad y el control de quienes la padecen, así como la promoción a la salud.

Marcela Paredones Troncoso, coordinadora del Área de Salud y Nutrición de la Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato A.C. comparte un panorama de esta enfermedad en el mundo, así como de su tema central del año “Acceso a cuidado de la diabetes”, que lleva por lema “Si no ahora, ¿cuándo?”.

Este día se conmemora cada año y fue instituido por la Federación Internacional de Diabetes (FDI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde 1991 como respuesta a la amenaza de salud que suponía la diabetes.

La especialista añadió que esto tiene que ver con los hábitos de alimentación o de activación física; si se tiene herencia de familiares con la enfermedad; si se nace subido o bajo de peso; por lo que es importante aprender de estos factores para quienes ya la tienen la puedan controlar y tener una mejor calidad de vida; y quienes no, para prevenirla.

Este día es la campaña de concientización sobre la diabetes más grande en el mundo y se representa por el círculo azul, el cual fue adoptado en 2007 como símbolo de unidad de la comunidad mundial de esta enfermedad, en respuesta al aumento del diagnóstico.

La coordinadora del Área de Salud y Nutrición de la Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato A.C. compartió una panorama de la enfermedad, de acuerdo a datos del Atlas de la Federación Internacional de la Diabetes (2019).

Son más de 463 millones de personas las que viven en esta condición y para el 2045 aumentará a 700 millones.

El 50% de las personas que tienen diabetes no lo saben y si hablamos que hay 463 millones de personas estamos hablando que son 900 millones de personas, esa mitad muchos no presentan síntomas o sabemos ponerle máscara a todo y asociamos estos síntomas con el estrés u otras situaciones de nuestro día a día”, agregó.

En 2019, la diabetes fue responsable de al menos 760 millones de pesos en gastos de salud, el 10% del total global gastado en atención médica.

En México, hasta el 2020, la estadística registró 14 millones de personas con la enfermedad.

“Acceso al cuidado de la diabetes”, es el tema central de este año, que lleva por lema “Si no ahora, ¿cuándo?”.

Marcela Paredones destacó que los componentes fundamentales del cuidado de la diabetes incluyen acceso a: la insulina, medicamentos orales, autocontrol, educación y apoyo psicológico, alimentos saludables y a un lugar seguro para hacer ejercicio.

A 100 años del descubrimiento de la insulina, millones de personas con diabetes no pueden acceder a esto, lo que además les permite una mejor calidad de vida.

El control de la glucosa en sangre es un componente fundamental del cuidado de la diabetes. Muchas personas con esta enfermedad no tienen acceso a los equipos y suministros que necesitan.

Quienes viven con esta enfermedad o están en riesgo de padecerla, necesitan acceso a alimentos saludables y un lugar para hacer ejercicio. Ambos son componentes fundamentales del cuidado y la prevención.

Con la finalidad de unirse a la concientización se invita a la población a vestir una prenda de color azul los viernes de este mes y subirla a sus redes sociales con el hashtag #ViernesAzul.

Vivimos en un mundo donde vivimos solo para trabajar, no comemos, o lo hacemos en horarios irregulares o preferimos la comida como pizza, papas o algo rápido que encontremos en la calle. Hay que querernos más, cuidar nuestra salud y porque me quiero me voy 20 minutos a hacer ejercicio, me hago unos estudios cada año, como sano y si algo no está bien voy a pedir apoyo a expertos”, finalizó.