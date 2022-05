¡Cuida tu salud mental! Conoce los beneficios que aporta en el entorno socio-cultural

Muchas veces no nos detenemos a pensar sobre la importancia de tener una buena salud mental; esto hace que no nos preocupemos por ella y que no la cuidemos como es debido. Cuidar de nuestra mente no es una cuestión de evitar a toda costa el estrés o negar emociones como la tristeza, el miedo y la ira, sino de aprender a gestionar de forma eficiente los pensamientos y emociones a diario.

¿Qué es la salud mental?

Es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno socio-cultural que los rodea, incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona ante momentos de estrés.

La salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de una persona y su comunidad.

¿Cuáles son los beneficios de tener una buena salud mental?

1. Favorece el equilibrio psicológico y social

Cuando se tiene una buena salud mental se mantiene un buen equilibrio con los demás, ya que esto hace que tengamos una buena actitud y tengamos una buena relación al convivir con las personas.

Esto se debe a que cuando no contamos una buena salud mental, nos podemos sentir agobiados, cansados y de mal humor al grado de explotar o estar irritables ante una situación que tiene solución.

Gestionar nuestros pensamientos y emociones de una forma sana no es cuestión de una sesión de meditación. En realidad, se trata de una labor constante, en la que seamos conscientes de que la clave es intentar mantenerse flexibles.

2. Crea relaciones saludables

Contar con una buena salud mental generará relaciones saludables; puesto que tener una buena salud mental ayudará a sentirnos bien con nosotros mismos y eso hará que nuestra vida social comience a tener una mejoría ya que podemos transmitir la buena energía y vibra a los demás.

Al momento de no sentirnos bien a nivel emocional, se puede ver afectada la capacidad para relacionarnos con otro; ya que estaríamos aislados de los demás, lo que nos llevaría a tener la sensación de soledad.

3. Ayuda a gestionar el estrés

El estrés crónico puede causarnos muchos problemas; no es lo mismo sentir cómo la adrenalina se expande por nuestro cuerpo de vez en cuando, ante ciertas situaciones, que el sentimiento constante de agobio.

Una buena gestión del estrés podría ayudarnos a ser más productivos, a soportar la presión y a no frustrarnos con tanta frecuencia; esto podría mejorar nuestro estado de ánimo.

4. Ayuda a mantener la ansiedad estable

En ocasiones el estrés se transforma en ansiedad esto es una señal de alerta que nos indica que hay algo que nos afecta de manera profunda y que estamos ignorando de forma inconsciente.

Tener una buena salud mental nos ayuda a tomar perspectiva, así podremos evitar que ciertas situaciones o circunstancias pasadas nos sigan torturando o atormentando en el presente.

5. Nos ayuda afrontar las presiones

Tener una buena salud mental también puede ayudarnos a afrontar las presiones; un buen estado psicológico nos ayuda a tener una autoestima fuerte y una dignidad a prueba de balas.

De esta forma, ningún agente externo podrá condicionar nuestras decisiones, ni nuestra felicidad; tendremos la suficiente fortaleza para negarnos a hacer aquello que no queremos y nos valoraremos con el respeto que nos merecemos.

¿Cómo se puede tener una buena salud mental?

Es cierto que no existe tanta importancia para preocuparse por tener una buena salud mental; ya que para lograrlo debemos ponernos en manos de un profesional como son los psicólogos, y la sociedad ha hecho creer que asistir aun psicólogo esta mal.

También es bueno poner de nuestra parte para poder tener una buena salud mental, es cierto que asistir al psicólogo es bueno, pero seguir las siguientes recomendaciones ayuda mucho como por ejemplo:

Tener buenos hábitos alimenticios

Realizar ejercicio con regularidad

Conservar buenas relaciones interpersonales

Evitar el tabaco y el consumo de alcohol

Dormir como mínimo de 8 horas diarias

Realizar actividades sociales, recreativas, culturales y deportivas

Fomentar el hábito de la lectura: leer enriquece la capacidad de atención e incrementa la memoria, aumenta la motivación y reduce el estrés

Es por ello que es necesario cuidar la salud mental ya que esto puede beneficiar o perjudicar nuestro entorno social, asistir a uno al psicólogo no está mal, ya que ayudará a que se pueda tener una buena salud mental.