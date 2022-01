Investigador de la UNAM explica qué es la "superinmunidad" contra Covid-19 y cómo se logra

Luego de la cuarta ola de Covid–19 con la variante Ómicron como predominante, muchas dudas han surgido respecto a la continuación de los esquemas de vacunación y a sus efectos. También han surgido términos como “inmunidad híbrida” y “superinmunidad” que suenan como superpoderes, pero la realidad es que muchas personas ya los tienen. Así lo explica un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM explicó para la Gaceta universitaria que las personas que ya se han infectado con el virus del SARS- CoV- 2 en cualquiera de sus variantes, desarrollaron una inmunidad natural; no obstante, ésta protección no es tan fuerte como la que pudiera generar una vacuna.

¿Qué es la superinmunidad o inmunidad híbrida?

Alejandro Sánchez informó que la inmunidad híbrida se genera cuando una persona se infecta previo a la vacunación y luego se vacuna, de modo que adquiere la inmunidad natural derivada del contagio aunada a la inmunidad por el biológico.

“La gente que termina su esquema de vacunación y tuvo una infección previa genera algo que se llama ‘superinmunidad’. Es la inmunidad híbrida, pero en un extremo superlativo en el que, a final de cuentas, la protección es mayor” señaló el experto adscrito a la máxima casa de estudios.

¿En qué beneficia la inmunidad híbrida?

Sánchez informó que la inmunidad híbrida coadyuva a que el sistema inmune remedie muchos síntomas del long Covid, pues “la respuesta inmune se centra o estandariza de tal manera que no haya procesos inflamatorios, como sí se ve con la inmunidad natural”.

Sin embargo, el que una persona cuente con superinmunidad no significa que ya no se pueda reinfectar ya que “el cuerpo humano no puede mantener una respuesta inmune todo el tiempo”, explicó.

“Cuando te vacunas levantas una respuesta inmune que tiene dos componentes: El primero es como un escudo, las ‘células T’, no se afecta tanto con la aparición de nuevas variantes; sin embargo, es únicamente la mitad de la respuesta, la otra mitad son los anticuerpos. Haciendo una analogía, (los anticuerpos) son como una espada que sirve para combatir el virus, pero va perdiendo filo. Después de seis meses esos anticuerpos pierden filo porque ya no se encuentran tan presentes.”

¿Entonces para qué sirven las vacunas y refuerzos?

Las vacunas ayudan al sistema inmune luchar contra el virus | Imagen: iStock

Con la ayuda de las vacunas, el cuerpo “guarda células de memoria de tal forma que cuando ocurre una reinfección esas células se disparan y comienzan a producir otra vez anticuerpos” para luchar contra la infección.

Aunado a ello, es importante aplicar los refuerzos de la vacuna contra Covid-19 ya que cada nueva variante es diferente y el cuerpo necesita desarrollar nuevas células de memoria.

Pero esto no quiere decir que las antiguas vacunas no sirven de nada, pues si bien no reconocen las nuevas variantes que puedan surgir, sí le permiten al cuerpo ganar tiempo y “neutralizar un poco” al virus para que la respuesta inmune genere nuevos anticuerpos específicos para combatir la nueva variante.

“Si no me vacuné, pero tuve una infección previa, no sirven los anticuerpos (naturales) que tengo contras las nuevas variantes y la ventana de tiempo que me llevará a hacer nuevos anticuerpos me deja en una posición vulnerable contra esa nueva variante”, advirtió el investigador.

En ese sentido, hay que recordar que, según datos ofrecidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), los refuerzos de vacunación reducen 90 por ciento el riesgo de hospitalización si se contrae la variante Ómicron, especialmente en adultos mayores.

