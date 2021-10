Guanajuato.- La empresa japonesa Fujita Corporation invierte 250 millones de dólares en San Miguel de Allende.

La empresa nipona Fujita Corporation, presidida por Yoji Okumura, generará de 2 mil a 2,500 empleos directos; es una planta relacionada con la generación de energías limpias y renovables.

Sus sectores de impulso son:

automotriz

tecnológico

data centers (el más importante a nivel nacional).

Durante la presentación de la nueva inversión se detalló que su construcción comenzará en enero del 2022; el programa de obra será entre 8 a 10 meses, por lo que a finales del ese año comenzaría sus operaciones.

¿Qué es Fujita Corporation?

Fujita Corporation es una empresa fundada en diciembre de 1910

Su oficina matriz se encuentra en Tokio, Japón

Cuenta con un capital global de $122 mil millones de dólares

Da empleo a 3 mil 322 empleados registrados a mayo de este año

Tiene especialidad en servicios de consultoría, asesoría, supervisión, diseño, planificación y construcción de proyectos espaciales, marinos, comunitarios, urbanos, industriales, residenciales, ambientales y energías.

La firma japonesa tiene sucursales en:

Shanghái

Hong Kong

Filipinas

Seúl

Hanói

Ho Chi Minh

Taipei

Dubai

India

Yangon

Malasia

Singapur

Doha

Perú

Kenya

México

En cuanto a México cuenta con una sucursal abierta en el 2004 y ha construido desde entonces, 3 millones de metros cuadrados en México, para proyectos importantes como: Nippon Kayaku Co., Ltd. Factory – Monterrey, Nissan Motor Corporation Factory Warehouse – Toluca, Jatco Ltd. Factory – Aguascalientes, Mazda Mexico Vehicle Operation - Salamanca y Toyota – Apaseo el Grande.

