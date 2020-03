Este es el estilo de Botas Artillero Country que marca la diferencia

León.- Para la empresa Botas Artillero Country, el hecho de poder ser parte de Sapica representa la posibilidad de poder seguir potencializando su marca, pues han acudido a este evento casi desde sus inicios. Ma del Socorro Padilla, dirección comercial, argumenta que gran reto que representa el 2020 lo están tomando con bastante sabiduría.

Con 40 años en el mercado, hoy en día la empresa nacida en esta ciudad cuerera, exporta el 70% de su producto a países como Estados Unidos y Canadá, así como a la ciudad de Barcelona en España y prácticamente cubren toda la república mexicana.

Nosotros amamos lo que hacemos, somos zapateros por convicción, nuestro padre nos enseñó la añoranza con la que se te tiene que hacer un par de botas...solemos ser una empresa muy versátil, no porque todos hagamos bota hacemos el mismo estilo, tratamos de respetar mucho los estilos, estamos al servicio del cliente, es por eso que procuramos cubrir sus necesidades, además nosotros no copiamos, innovamos, tenemos nuestro propio estilo, además de que tenemos un producto de una alta calidad” agregó Ma del Socorro Padilla , al preguntarle sobre lo que los hace diferentes con respecto a la competencia.

En Sapica hemos participado de manera intermitente, hemos estado prácticamente desde el primer Sapica, las ausencias tienen que por el mercado, hay veces que la tendencia no ayuda, pero nosotros no claudicamos en esfuerzo...para nosotros la Cámara del Calzado siempre ha sido un aliciente...el 2020 no pinta nada fácil, pero como decía no bajamos los brazos, ya que cuando las cosas no están fáciles debemos de ser más perseverantes y cuidar muy bien lo que hacemos, es momento de fortalecernos como empresa” dijo finalmente al preguntar sobre su participación en Sapic marzo 2020.