Conoce el programa de conferencias que estarán presentes en Sapica

León.- Siguiendo con su compromiso de fortalecer a la industria del calzado y la proveeduría, la Edición 82 de Sapica presentará un atractivo programa de conferencias enfocadas a temas de moda, e-commerce, marketing digital y estrategias de negocio que tendrán lugar en su ya tradicional Pabellón del Conocimiento.

El programa de conferencias inicia este 3 de marzo, a las 4 de la tarde con la charla “Sostenibilidad: la visión empresarial de la cuarta revolución industrial” a cargo de Mireille Acquart, fundadora de la plataforma de negocios Ethical Fashion Space (EFS) y primer internacionalista mexicana dedicada a examinar el funcionamiento del sistema global de la industria textil-confección y moda.

En su ponencia Mireille abordará temas como sostenibilidad y economía circular, agenda 2030, la industria de la moda, tendencias de consumo, materiales de menor impacto ambiental y producción sostenible, entre otros.

Mireille Acquart.

A las 6 de la tarde, Saúl López Silva, jefe de Gestión de Cuentas para Hispanoamérica de la WGSN, presentará la conferencia “WGSN, el consumidor 2021” en la que dará a conocer con anticipación las principales influencias que determinarán las tendencias de moda y mercadeo en el futuro.

El miércoles 4 a las 11:30 de la mañana continúa el programa con el diseñador brasileño Walter Rodrígues, coordinador de Assintecal, Centro de Diseño e Investigación de la Asociación Brasileña para empresas de cuero, calzado y manufacturas, con la charla “Inspiraciones Primavera-Verano 2021” en la que dará su visión de las tendencias de acuerdo a lo que están haciendo los brasileños.

A la 1 de la tarde Mac Kroupensky, un visionario emprendedor y líder de opinión con más de 35 años de experiencia ejecutiva construyendo compañías, marcas e industrias, presentará la ponencia “Megatendencias ¡Capitalízalas a tu favor!” en la que analizará algunos de los efectos disruptivos que tendrá la tecnología en las industrias más importantes.

El jueves 5 a las 11:30 de la mañana continúa el ciclo de conferencias con la participación de Ricardo Flores, director comercial de e-ComerceMx, y Alejandro Moreno, director comercial en Getmore y Shopify Expert, con la ponencia “El éxito de las ventas en línea comienza con el diseño” en la que guiarán a los asistentes por las oportunidades que representa desarrollar una tienda en línea y además de dar tips y recomendaciones, presentarán algunos casos de éxito.

A las 4 de la tarde Juan Lombana, el gurú de Google Ads y fundador de Mercatitlán, empresa de educación que ofrece conferencias y cursos de marketing digital para emprendedores, presentará la ponencia “¿Cómo dominar las redes sociales? los cuatro ingredientes para triunfar en redes sociales que nadie te dijo” en la que se darán tips para llevar a un negocio a alcanzar el éxito dominando las redes sociales.

A las 6 de la tarde Ivan Babic, socio en Innovación y fundador de Business as Unusual y conferencista internacional presentará la conferencia “Behavioral trends on the rise” a través de la cual hará un recorrido por las tendencias del comportamiento humano y hablará de las claves a tener en cuenta en las industrias del calzado, cuero y moda para descubrir las nuevas necesidades que surgen en los consumidores.

El cierre del ciclo de conferencias estará a cargo de Héctor Jáuregui, un arquitecto amante de la moda que se ha dedicado a impulsar el talento mexicano colaborando con diversos diseñadores en la realización de sus colecciones integrales.

Ivan Babic.

Su ponencia “Tendencias materiales Primavera-Verano 2021” será el viernes 6 a las 11 de la mañana y en ella hablará del papel que juega la proveeduría en el nacimiento de la moda y de la importancia de que los fabricantes conozcan los nuevos desarrollos de materiales para visualizar sus propuestas.

No deje pasar la oportunidad que le ofrece Sapica de actualizar sus conocimientos que lo llevarán a ser cada más competitivo en el mercado.