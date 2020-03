Experto en calzado exhorta al manejo la optimización en la producción de zapato

León.- Gabriel Márquez Corona, un ingeniero químico que durante años se dedicó a la fabricación de calzado y fue consejero de instituciones como CICEG, ANPIC, CIATEC y de la UTL, invita a fomentar el conocimiento, manejo, logística, calidad y optimización de los materiales que se utilizan en la fabricación del zapato lo que llevaría a obtener beneficios como una reducción del 5% en los costos de producción.

El ingeniero que fue parte de Grupo de 3 Hermanos y de Grupo Excelencia, un grupo de zapateros que a finales de los años 80 y principios de los 90 trabajó en la trasmisión de los programas de Calidad Total y Justo a Tiempo, ahora Manufactura de Clase Mundial o Lean Manufacturing, que venían de la industria automotriz y adaptaron y tropicalizaron a la industria del calzado, ve que ante la globalización la industria tiene la obligación de mejorar algunos aspectos.

Un aspecto que viví es la falta de materiales, que el costo de un zapato puede tener entre el 50 y 80% del costo variable del zapato en materiales y que una reducción del 5% en desperdicios y mala utilización de materiales puede dar un 5% más de utilidades y la posibilidad de que la empresa se vaya financiando”.

Agregó que lo que se busca es hacer conciencia de que los ingenieros, que saben mucho de sistemas de trabajo y líneas de producción se capaciten y conozcan los materiales y cómo se diseñan.

Señaló que los proveedores no brindan información suficiente que permita al fabricante de zapatos tomar decisiones en proceso porque no les dan la información exacta de cómo manejar los materiales, les mandan un técnico y los siguen teniendo con los ojos cerrados y eso evita que el fabricante experimente y se sepa adaptar al material que sepa por ejemplo que un adhesivo no funciona igual en invierno seco frío que en verano húmedo caliente y que esa es una diferencia que puede ser trascendental en el pegado del zapato y el despegado sigue siendo el problema número uno a nivel mundial.

Son muchos aspectos y falta de información en cuanto a materiales que impiden que la industria nacional sea competitivos en duración, la idea es que los ingenieros de producción, diseñadores, logística, almacenistas y compradores conozcan ya que a veces traen material de China y no saben cómo le afectan las condiciones de traslado”.

Señaló que en ocasiones se compran productos más caros de lo que se requiere porque son de marca que a veces no justifican el aumento en el costo o al revés se compra producto barato que produce problemas de rechazos o de reprocesos en las fábricas.

Estamos en un punto vital por el coronavirus, los insumos de China están subiendo, hay problemas de abastecimiento y lo mejor un momento importante para que el fabricante de zapato sea consciente de lo que usa, cómo lo usa, que le ofrecen y que puede usar poniéndose de acuerdo con los proveedores en la optimización para defensa de la cadena de la industria de cuero zapato”.

Comentó que los materiales se diseñan para una función específica y eso los fabricantes de zapato, gerentes de producción, supervisores, compradores y diseñadores no tienen la información suficiente para escogerlos adecuadamente y hacer un zapato más barato en costo que le represente un 3 o 4% más de utilidad a las empresas sobre sus ventas.

Mencionó que toda está información se podría acercar a través de cursos de capacitación, de asesorías específicas y buscar escuelas que empiecen a dar ese tipo de información y ser más proactivos para que la información que hay a nivel mundial llegue a los leoneses y fabricantes de México para que la tomen y la apliquen.