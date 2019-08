Jorge Cuevas muestra una forma diferente para tener éxito en las empresas

León.- El conferencista y escritor Jorge Cuevas realizó actividades previas a su charla “La Segunda Curva, atrévete a cambiar cuando todo sea un éxito” dirigido a empresarios y creativos asistentes a Sapica.

El también maratonista, realizó unos juegos con asistentes a la feria, que tienen que ver con la innovación, y entender conceptos de estrategia en las empresas y negocios.

Hay que matar a la tradicional capacitación, que a fin de cuentas ahuyenta a la gente del conocimiento, y no lo impronta. Como sabemos, el aprendizaje está asociado con la emoción, evidentemente si me quemo la mano en el fuego, aprendo, pero es por las malas, si yo me divierto, aprendo, y tenemos que encontrar que la gente tenga esta asociación”.

Desde pequeño, Jorge Cuevas fue diagnosticado con hiperactividad, lo que más allá de ser una barrera, lo usó a su favor y de adulto, le ayudó a desarrollar herramientas, aplicables a las industrias.

Jorge Cuevas / Fotógrafo: Juanita Crespo

Cuevas es cofundador de “Reinvención continúa MX”, empresa que desarrolla games de negocios que ayudan a ejecutivos a liderar mejor. Desde hace 20 años, ha colaborado como coach y consultor creativo en el desarrollo de programas y games ejecutivos.

Hay que romper un esquema, escuchamos mucho hoy en día que los jóvenes no se comprometen, no estamos entendiendo que a los chavos no hay que decirles que se pongan la camiseta, los chavos solo quieren jugar y la pregunta es: ¿cómo haces que el trabajo se parezca más a un videojuego?, por eso hacemos competencias de innovación y juegos”, detalló.

Su conferencia “La Segunda Curva”, trata sobre el uso de la creatividad como herramienta para ayudar a que las empresas emprendan.

Hay que entender una cosa en innovación, lo que cambia no es la necesidad, sino la cosa, o sea, zapatos vamos a seguir usando, a excepción que nos salgan garras, los seguiremos usando, lo que cambia es la experiencia del usuario, el cliente”.

Fotógrafo: Juanita Crespo

Para Jorge, no hay de otra mas que convertirse en aprendices y emprendedores permanentes.

Hay que dejar morir la idea de encontrar la estabilidad, la tranquilidad, y decir que vivimos en un mundo en movimiento, de tener un espíritu juvenil y eso es amenazante. Si tienes éxito, es la señal de que viene la decadencia”.

Jorge trabaja en una saga de libros, que tienen que ver con ver la vida a través de los maratones del mundo. Hablará sobre los maratones de París, Papantla, Ciudad de México, Houston, Roma, entre otros.