Los caracoles, rafia y puntas cuadradas, marcan la diferencia al calzado Tekeré

León.- Calzado Tekeré, empresa originaria de Arandas, Jalisco, se presenta por tercera ocasión en el evento de Sapica en donde presenta propuestas para las temporadas Primavera-Verano 2020 y Otoño-Invierno 2020-2021.

Iván López López, gerente general de la empresa, mencionó que su fuerte son las sandalias de moda pero en esta edición también trajeron bota y botín para reforzar su colección, las cuales vienen en estilos vaquero, formal y botines y están elaboradas con novedosos materiales con moda y tendencia.

Nuestra propuesta de sandalias se caracteriza porque tiene nuestro toque personal ya que son elaboradas de manera artesanal, las chinelas se hacen a mano, no son las que mandan de China; todo nuestro producto es armado por manos mexicanas y eso no cualquiera lo hace, ese es el plus que nosotros ofrecemos”.