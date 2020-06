A León lo llevo en mi corazón, es un equipo especial; asegura Marcelo Balboa

León, Guanajuato.- Marcelo Balboa es recordado como uno de los defensas que más pasión puso en cada partido para la Fiera. Su llegada se dio en 1994, justo después del Mundial en Estados Unidos, cuando era complicado pensar que un futbolista estadounidense cumpliera en la liga mexicana.

Balboa charló para Soy Fiera y contó cómo pudo jugar para el León.

Me dieron chance, la gente de León le dio chance a un americano y tomarla en ese tiempo (94- 95), uno como jugador americano lo ve dificil, pero al León lo tengo en mi corazón por esa oportunidad que me dieron. La verdad, la afición, el club, en León pasé dos de los mejores años de mi vida jugando”.

El defensa incluso marcó goles que la afición recordó en la convivencia realizada a través de redes sociales.

My heart is happy’, decimos acá, mi corazón está contento cuando habló del León, porque siempre lo tengo en mi corazón y la verdad hay dos equipos que son especiales para mí; bueno, tres, sumando a la selección, pero hablando de clubes, siempre serán León y los Colorado Rapids”, este último donde debutó en la MLS, división que le tocó “fundar”.

El mundialista por los Estados Unidos en Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, recordó que en León estuvo muy cerca de retirarse.

“Era un sueño que yo tenía, el jugar en México, no me importaba en cuál equipo, pero cuando la gente de León me aceptó y vieron que un americano-argentino que había jugado un Mundial quizás no se podía adaptar, de todos modos me abrieron los brazos y agradezco que me dieron la oportunidad. Luego regresé a Estados Unidos y fue difícil empezar la MLS, pero si no hubiera sido por ese llamado de mi país, yo me hubiera retirado en León”.

Promete volver

Balboa dejó al León en 1996, cuando los clubes estadounidenses formaron la MLS y sus seleccionados decidieron impulsar la nueva liga.

“Nosotros nos sentíamos obligados a ayudar al futbol en los Estados Unidos. No fue tanto que nos pusiéramos de acuerdo, pero entendimos que debíamos volver y fue una decisión difícil el dejar León, pero me llevé a la afición en el corazón”.

Así, volvió a León como jugador del Colorado Rapids al final de los 90, pero promete volver como aficionado en cuanto pueda.

“Quiero llevar a mis hijos a que conozcan el estadio, que vean dónde jugó su papá y dónde fui muy feliz”, declaró.

Por cierto que Balboa contó una anécdota especial sobre sus hijos, pues uno de ellos fue nombrado Nicholas tras un concurso en el que aficionados del León debía proponer nombres y Balboa, junto a su esposa, eligieron entre los más votados.

Balboa no pudo alzar el título con los Verdes y acepta que esa fue su deuda, pues estaba en un equipo talentoso, con Tita, Poncho Sosa, Sigifredo Mercado e Isaac Ayipei, entre otros.

Entiende a Donovan

Además recordó el paso de algunos otros de sus compatriotas por León, especialmente el del polémico Landon Donovan, quien jugó para la Fiera en el Clausura 2018.

“Hablar de Donovan es algo raro, porque nosotros pensábamos que se retiró, después regresó con el LA Galaxy después se retiró otra vez y luego fue a México y fundamentalmente no pasó momentos muy buenos en León, ya que no estaba en su mejor momento”.

Pero Balboa sabe que a Donovan le quedaron buenas experiencias tras jugar en el extranjero e incluso se pone en sus zapatos y aprueba su decisión de jugar en la Fiera.