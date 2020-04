‘A los 17, me probé en León; en Portugal me amenazaron de muerte’, revela Kikín

CDMX.- En entrevista para el podcast ‘La Pelota al que Sabe’, conducido por Alejandro de la Rosa y Andrés Vaca, Francisco ‘Kikín’ Fonseca recordó que intentó llegar a Club León a sus 17 años y contó que fue amenazado de muerte en Portugal.

Hablando sobre su formación como futbolista, ‘Kikín’ reveló que él jugaba en la calle equipo de la escuela a sus 13 años y fue hasta los 17 años, cuando buscó una oportunidad en León.

A mis 17 años, aquí en la capital del mundo, León, Guanajuato; me fui a probar a León, con puertas abiertas. Éramos 350 chavos, yo estaba estudiando y tenía que escoger qué hacer, si estudiar una carrera o a qué me iba a dedicar, y a los 17 años me probé en León”, declaró.

Como futbolista profesional, Francisco Fonseca debutó con Reboceros de La Piedad y de ahí pasó a Pumas.

Revela que fue amenazado de muerte

Cuestionado por Alejandro de la Rosa, quien le pidió una anécdota como jugador, ‘Kikín’ Fonseca reveló que en Portugal fue amenazado de muerte.

Tras el mundial de Alemania 2006, ‘Kikín’ Fonseca llegó a Benfica de Portugal y contó que en el equipo, un representante croata le habló y le dice que él lo llevó al equipo, algo que desmintió el entonces jugador, asegurando que el entonces Presidente de Benfica fue por él a Cruz Azul.

Ni te conozco, le dije. Me dice, si tu no me das 300 mil euros, yo soy muy amigo de Fernando Santos, ahora técnico de Portugal, si no me los das, yo lo conozco perfectamente”, contó Fonseca.

‘Kikín’ aseguró que no conocía “al inútil” ese, pero él insistió en el pago de 300 mil euros, pero el leonés lo negó y acudió a hablar con el técnico mencionado, quien le dijo que no tenía que ver.

Me siguió llamando, hasta amenazándome de muerte. (Me decía) mira, que yo, que tu familia, yo te conozco y si no me das ese dinero. Lo mandé a la fregada, me lo negó el técnico”, declaró.

Sobre su paso en Benfica, ‘Kikín’ aseguró que no tuvo los minutos que él esperaba y al final del primer torneo, el técnico y el representante hablaron con él, diciéndole que lo iban a negociar con Hamburgo de la Bundesliga.

Tras su paso con Benfica, ‘Kikín’ Fonseca volvió al futbol mexicano con Tigres, aunque anteriormente confesó que pudo ir a América.

Actualmente, ‘Kikín’ Fonseca es analista en TUDN.