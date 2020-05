'A veces duele hacer tantos goles': Nico Sosa se compadece de sus rivales

León.- Luego de su victoria por 5-1 sobre Necaxa, el uruguayo Nico Sosa explicó que a veces se pone en los zapatos del rival y acepta que puede doler llevarse esas goleadas.

“Estoy contento por la victoria, aunque a veces duele hacer tantos goles al rival. Me pongo en el lugar de ellos, si me hacen muchos goles yo creo que me sentiría muy mal, pero bueno, la gente quiere que salgamos campeones”, comentó el jugador del León.

Aún con el buen resultado, no dejó la autocrítica:

No estuve muy bien a la hora de defender, tuve bastantes errores cuando tuve que defender, pero bien en general. Me gustó cómo jugamos”.

El golazo de tiro libre le salió con cierta suerte, aceptó.

No suelo hacer goles de tiro libre, ese estuvo bastante lindo, pero el de Chuy Godínez estuvo genial la jugada y sobre todo el festejo ahí bailando” .

De esta manera Sosa mostró su felicidad luego de salir con el triunfo en la séptima jornada de la eLiga MX, pensando ya en su próximo rival, las Chivas Rayadas del Guadalajara.