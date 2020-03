Aficionados de Pumas acuden al Nou Camp y exigen entrar

León.- Al menos 200 aficionados de León y Pumas han llegado a las puertas de Estadio León esperando entrar al duelo de la Jornada 10.

La mayoría de ellos no sabían sobre el anuncio dado al mediodía, restringiendo la entrada al duelo por la pandemia del coronavirus.

La verdad que no sabíamos nada… llegamos con el boleto en la mano, pero ya desde que vimos que no había mucha gente y que no habían vendedores, como que estuvo raro”, contó uno de los aficionados, vestido con camiseta del León.