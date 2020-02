Aficionados del León en Los Ángeles cumplen el sueño de ver a su Fiera

Los Ángeles.- Javier Atilano es un aficionado nacido en los Ángeles, California y realizó un 'cabezón' de Chapito Montes.

Toda su familia es originaria de Piletas, de León, Guanajuato, por lo que en su sangre lleva el amor por el equipo verdiblanco.

Ayer esperó a sus ídolos afuera del Hotel Hilton Checkers para llevarse un autógrafo de los esmeraldas.

"Hice este muñeco porque no hay de los jugadores, yo lo adapté y se lo enseñé al Chapo me dijo que le gustó mucho y me lo firmó", dijo con gusto Javier quien se fue muy contento a su casa luego de ver al cuadro esmeralda.