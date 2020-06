Ambriz prefiere no ahondar en tema de Sambueza y confirma llegada de Alfonso Blanco a León

León, Guanajuato.- Sobre el caso de Rubens Sambueza y los rumores de poder seguir con León o irse al América, el técnico Ignacio Ambriz prefiere quedarse al margen.

Me mantengo al margen con Rubens, es un tema que ve la directiva, al final él se está preparando en esa parte física, pero es un tema que en la parte económica no me meto y no lo haré ahora, es cuestión de esperar y estar tranquilos y hay que esperar lo mejor para ambos”.