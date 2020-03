Así entrenan los jugadores del León, en cuarentena por el coronavirus

León.- El coronavirus ha obligado a los futbolistas a modificar sus actividades diarias pero no han sido los únicos afectados en el balompié, pues el cuerpo técnico de La Fiera ha tenido que hacer lo propio y además, adaptar su trabajo a la situación actual.

“Lo más complicado es no tener a los jugadores a la vista para corregirlos, para exigirles”, confesó Luis Martínez, preparador físico esmeralda desde el Apertura 2018 y encargado en el equipo de Ignacio Ambriz de mantener a tono al plantel felino.

Jean Meneses lanzó un reto en redes sociales. Especial.

El cual, después de una semana de trabajo general para mantenerse activos, tendrá que modificar sus entrenamientos pues como señaló Martínez, todavía no se sabe con exactitud la fecha de regreso y no perder ni la velocidad ni la fuerza es ahora lo primordial.

“Se les envió trabajo general pensado en mantener la parte física; sabemos perfectamente que no suple las exigencias reales de un entrenamiento y menos de un partido, pero intentamos que estuvieran activos", contó el entrenador.

Todo fue pensando en que regresaríamos hoy -el lunes- pero será imposible, así que ahora seguiremos con trabajos específicos, algo de fuerza, de velocidad, porque si no lo trabajamos en estos días será más fácil que lo pierdan”.

Rutina a distancia

Para ello, el preparador físico verdiblanco realizó una videoconferencia con todos los jugadores este lunes, con el fin de planificar una semana más de labores que para todos, ha significado un reto en diferentes aspectos.

“Lo más fácil es generar una rutina, lo más complicado es no tener a los jugadores para corregirlos y para exigirles que hagan bien esa rutina, por más que me digan que lo hicieron y que se sienten bien, yo no puedo acercarme", añadió en la charla telefónica con SoyFiera.

Mi reto es ese, que se mantengan activos, con ánimo, y disminuir cuando regresemos la posibilidad de una lesión, porque vamos a regresar para competir, va a ser volver y jugar, es lo más difícil a lo que nos vamos a enfrentar”.

La comunicación en el equipo es diaria, y aunque todos han atendido las recomendaciones de no salir de casa desde la semana anterior, Martínez destacó el buen ánimo que prima en el equipo a pesar de las circunstancias actuales.