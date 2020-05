Así fue como Boselli decidió jugar con León

León.- La afición esmeralda recuerda perfectamente al ‘Matador de Barracas’, Mauro Boselli, quien en entrevista para Soy Fiera recordó cómo es que llegó a León:

Cuando me quedaba un año con Wigan y apareció la posibilidad, me dice mi representante te está buscando león y quieren que vengas, tenía de una mala experiencia en Europa y no quería equivocarme en el club, lo primero que hice fue hablar con Gustavo, no conocía a l equipo ni la ciudad pero más allá de todo necesitaba que me dijera como juega el equipo y hablamos un minuto de futbol y entonces me dice… jugaste en Estudiantes y Boca, mi equipo te genera diez o doce jugadas de peligro de gol necesito uno que meta diez, que me termine las jugadas”, le dijo en aquella ocasión.