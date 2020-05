"Barcelona, Juventus y Mónaco me buscaron”: Julio Ceja defiende su orgullo

León.- Recordado por su garra y entrega, el ex jugador del León, Julio Ceja, demostró nuevamente su pasión por el futbol incluso fuera de las canchas.

‘Julito’ Ceja quien defendió a la Fiera por allá del 2008 al 2012, fue contemplado en una de las postales del portal especializado en seguimiento al León ‘Soy Fiera’, en la que se le preguntaba a los seguidores, cual jugador mereció tener por lo menos una chance en primera división.

Poco a poco los verdes de hueso colorado, fueron dando sus puntos de vista hasta que dentro de los comentarios emitidos en el perfil de Facebook, apareció el mismo Ceja explicando el porqué no tuvo la oportunidad de jugar en el máximo circuito.

Soy Fiera - Foto con Ceja, Nieves, Maz y Pacheco

A mí no me metan! JAJA. Yo nunca tuve una oportunidad, esa es la realidad. Los porqués, aún no los sé, pero me los imagino. Fui feliz con lo hecho en León. Saludos a todos, y arriba la fiera.”, comentó en primera instancia.

Posteriormente respondió uno de los mensajes y aprovechó en aclarar de una vez por todas lo tanto que dio por León: “De Cruz Azul salí porque después de una lesión muy fuerte, me daban 3 años de vida deportiva. Jugué un mundial sub 17. En donde salió campeón España con jugadores como Cesc Fábregas, David Silva. Enfrenté a Argentina de Nery Cardozo, Biglia, Garay, etc. Fui pretendido por Barcelona, Juventus y Mónaco. León me aceptó con el riesgo de mi rodilla. Jugué 8 años más, gracias a Dios. Por eso nunca paré, jugué hasta que tronara por amor al club que me aceptó con el riesgo que había”, confesó.

En contra de que se generen ‘chismes’ hacía su persona, comentó: “Es cierto que nunca fui un ejemplo fuera de la cancha. Siempre me gustó el trago. Pero no siempre tomaba, no hables tonterías(Le dice al aficionado). Si me hubiese cuidado, seguro que hubiese alcanzado niveles muy altos. En León me hicieron correr, yo era talentoso. Siempre tuve la humildad de jugar en donde me ponían. Jugadores como Carmona, Chelito Delgado, Pony Ruíz, Denisse Caniza, etc... saben lo que fui y lo que logré. No solo dentro de la cancha.”

Y recordó cuando en el Clásico del Bajío, los Freseros no le vieron ni las sombra: “Me lesiono cuando vuelvo de mi separación de plantel, y esas 8 jornadas que jugué, incluyendo liguilla, despedazamos a Irapuato en la ida, y fui figura. No me temblaban las piernas. Nunca perdí un clásico por cierto”.

Se sinceró y recordó a Matosas

Teniendo al uruguayo Gustavo Matosas como estratega, así reveló una charla que sostuvo con él: “Un día Matosas se acercó a mí, estando en primera división. TODOS sabían lo que hacía en los entrenamientos y en el vestidor. Sus palabras fueron claras; estás muy bien, pero tengo que poner a Pacheco de recambio. No te voy a utilizar. Quizás no quería poner a competir a alguien como yo, que mucha gente me quería, lo digo con mucha humildad. Por qué? Porque tendría que sacar a Burba o a Loboa, ambos jugadores que él llevó. Que le pertenecía un porcentaje de su traspaso. En todos lados hay intereses, Luis. Deportivamente ambos tenían argumentos. Malo hubiese sido que alguno no anduviera bien, y los siguiera metiendo”, señaló.

Y finalmente dijo que por León lo dejó todo: “Cuando era requerido, a pesar de tener talento, jugaba con el cuchillo en los dientes. Ponía huevos, como le dicen. Te recuerdo que echamos a Irapuato con un plantel que decían, nos golearía. Salgo lesionado con la eliminatoria ya definida, y perdemos con La Piedad que asciende ese torneo. Un equipo limitadísimo. El equipo salió con una manta que decía; Ceja, tu magia está presente. Lo que pasa es que nos quedamos con lo último que vemos... “.

IP