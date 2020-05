¿Boselli regresaría al León?: “Mi teléfono está abierto”, responde

León.- Mauro Boselli no sólo no olvida al León, sino que está abierto a regresar para retirarse con la Fiera, si la directiva así lo quisiera.

En entrevista con Carlos Guerrero, a través de Instagram, Boselli narró con detalles cómo salió del León en 2019, luego de jugar con la Fiera desde 2013 y alcanzar el segundo lugar entre los goleadores históricos del club, con 130 anotaciones.

“A León regresé ahora, hace poco, estuve en diciembre para visitar a mi amigo… en León tengo mi casa, muy buenos amigos y no lo voy a dejar nunca”, comentó en la entrevista con “El Warrior”.

Hablando de lo futbolístico, (volver a León) es algo que no depende mí. Si hubiese sido por mí, no me hubiese ido nunca, yo lo que hice por el club, el dinero que dejé de ganar por seguir en esa institución y si hubiese sido por mí, me hubiera retirado ahí".

El argentino, tres veces campeón de goleo en México, no le cerró la puerta a volverse a vestir de esmeralda, aunque ahora mismo se concentra en el Corinthians de Brasil.

El cariño por el León no me lo va a sacar nadie y obviamente que si Jesús (Martínez) me quiere llamar y me dice ‘Mauro, ¿querés venir a retirarte acá?’, obviamente que lo voy a atender y para mí será algo impresionante y si no se da eso, no me va a quedar nada que pudiese haber hecho, porque yo cuando jugué ahí di todo, di lo mejor de mí, di resultados y ni yo le debo algo al club, ni el club a mí”.

“¿Y si tú le marcas a Jesús (Martínez)?”, le preguntó Carlos Guerrero.

"De mi parte no hay ningún problema, el teléfono está abierto y si él en algún momento quiere hablar conmigo y obviamente si él tiene la intención que vuelva al club, obviamente lo escucharé como antes lo escuché y de mi parte no va a pasar nada”.

Un simple festejo

Aclaró además que su rompimiento con la directiva no se dio por cómo celebró su último gol, en noviembre de 2018 ante Pachuca, simulando caminar con bastón.

Se habla mucho que ese festejo fue para la directiva, pero ese festejo fue para mi amigo que hizo el viaje a Pachuca y yo le dije que viajara y que volviera en auto y le dije ‘la cintura te mata porque estás viejo’ y ahí estaba mi amigo, en la platea, para él celebré así”.

La salida

Mauro contó que en julio de 2018, luego de un entrenamiento en el Estadio León, Jesús Martínez lo citó para hablar. El delantero creyó que sería la primera plática sobre su renovación.

Subo al palco y me dice ‘Mauro, tengo que decirte algo: llegó una oferta al club, una oferta muy importante, del futbol árabe. Te lo digo para que lo estudies… si tú estás decidido a irte, nosotros la vamos a aceptar porque además tenemos el proyecto del estadio (nuevo) y eso nos va venir muy bien’”.

Boselli rechazó la oferta en el momento y cree que eso pudo dañar su futuro en el equipo.

En ese mismo momento le digo ‘Presi, yo no me quiero ir, yo quiero retirarme acá en el club León, tú lo sabes y no me interesa el dinero’”.

Para ese entonces, León trataba de reunir fondos para la construcción de un nuevo estadio, proyecto hoy detenido por el tipo cambiario.

Él (Martínez) me dijo que hoy por hoy tenía la ida del estadio, que no sabía en un futuro cuánto me podía ofrecer y yo salí de ahí y me fui a mi casa y estuve pensando en una oferta que era una cantidad tremenda.

A partir de entonces, Boselli y la directiva no volvieron a tocar el tema de la renovación, hasta que el club le pidió reducir su sueldo a un 30%, argumentando los gastos del nuevo estadio y la aplicación de un tope salarial en la plantilla.

No hay una oferta, no hay una intención, pero con las contrataciones que hicieron y charlando con los otros futbolistas, me di cuenta que eso (el tope salarial) no era verdad… quiere decir que me estaban diciendo que no querían que yo me quedara en el club”.

Tras el comunicado del jugador, anunciando que se quedaría sólo un torneo más, el equipo respondió pidiéndole que buscara otro club.

El error fue el comunicado, pero fue lo que me salió en ese momento. Quería acabar con la especulación de que si renovaba o no... sacar el comunicado y como decimos nosotros, que no me jodan más con eso”.

Cuenta que recibió ofertas de Toluca y América, pero las rechazó porque no quería jugar en México con un club que no fuera el León.

En ese momento estaba ciego y no quería jugar en otro club que no fuera León. Se lo dije al presidente, ‘si me voy, sera de México’ y no escuché ninguna oferta del futbol mexicano. Toluca llamó también, pero yo no llegué ni a escuchar propuestas”.

Oferta regia

También recordó una oferta de Rayados de Monterrey en 2013, justo después de ser bicampeón con León.

De Rayados tuve una propuesta después del primer año, llegó una propuesta que estaba un 30, 40 por ciento arriba de lo que yo ganaba en León”.

En todo momento, Boselli se dice enamorado del Club León, mientras se concentra en rendir con Corinthians, donde juega desde el año pasado.