Burdisso se quedó con las ganas de ganar un título con la Fiera

León.- Guillermo Burdisso no ocultó sus ganas de ser campeón con la Fiera. Vivió buenos momentos los cuales dijo recordar con gran cariño, entre goles, el apapacho de la afición y muchas otras cosas que lo marcaron pero para él no hay cómo ganar un título.

Me gustaría obviamente regresar a León, tengo una hija mexicana y tengo mucho aprecio y cariño ahí en León, me gustaría sacarme esa espina que tengo clavada. Yo sé que la gente me quiere, me fue bien, jugué 80 partidos, hice 10 goles, pero un titulo es algo único”.