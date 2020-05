Por 'error', ‘Nickiller’ llegó a eLiga; espera también festejar goles en Liga Mx

León, Guanajuato.- Nico Sosa ‘Nickiller’ fue entrevistado en Fox Sports Radio y aseguró que llegó a la eLiga Mx por 'error', no porque fuera “tan gamer” y espera poder celebrar goles, no solo en el torneo virtual, sino en Liga Mx.

Entrevistado por André Marín, Marion Reimers, Daniel ‘Ruso’ Brailovsky y Rubén Rodríguez, ‘Nickiller’ aseguró que no es tan gamer, ya que se debió a un error.

Compré una computadora y automáticamente me dijeron ‘vente con esto’ y con un mouse gamer y bueno, bienvenido sea, no fue que soy tan gamer”, declaró.

Nico Sosa recordó que no ha perdido en eLiga Mx con León, siendo líder en el torneo virtual con 16 puntos.

‘Nickiller’ también habló que en Liga Mx solamente jugó 10 minutos y se lesionó, por lo que recibió críticas.

“No pude mostrarme a la afición, al club, lo que uno puede dar y justo ahí mucha gente me criticaba que la camiseta grande y en vez de meterme presión, me ayuda, porque estaba en un momento anímicamente bajo. Llega la eLiga y la afición me demuestra cariño y te da más confianza”, declaró.