Como delantero, me puede beneficiar cómo juega León; asegura 'Puma' Gigliotti

León, Guanajuato.- Toluca le dio la oportunidad de debutar en la Liga MX, pero su estilo de juego no era lo que necesitaba Emmanuel Gigliotti para mantener el promedio de goles con el que llegó de Argentina. La Fiera, sin embargo, podría significar una mejor opción.

Como delantero me puede beneficiar mucho la manera en la que juega el equipo (...) estar en un equipo que genera tanto te ilusiona”, aseguró el ariete en su primera conferencia virtual oficial como nuevo elemento verdiblanco.

En la que si bien fue respetuoso al hablar del cuadro mexiquense, señaló que espera que el Bajío le dé la oportunidad de saldar la deuda que le quedó desde 2018, cuando llegó a México a defender la camiseta de los Diablos.

La deuda más grande que tenía era ver que no llegaban las jugadas, no generábamos, no teníamos un buen juego (...) Uno se frustra más cuando no tienes situaciones de gol, yo venía de clubes que generaban mucho. Ahora me encanta este desafío que tomé, que es complicado llegar a un equipo que juega bien y está bien aceitado”, confesó.

A esta responsabilidad, la de finalizar las jugadas, se suma también la de sacrificarse por el bien colectivo, algo a lo que el nuevo delantero esmeralda no le huye sino que disfruta. Por ello no dudó en aceptar la propuesta que le hizo la institución guanajuatense.

Si hay que hacer otra clase de trabajos para que el equipo gane, eso es lo principal de todo. Me siento preparado para pivotear, el equipo tiene un buen funcionamiento y eso puede ser importante para el beneficio de los compañeros, hay que adaptarse (...) Quiero aprender, ahora calladito porque soy nuevo pero quiero aportar todo lo que pueda”, aseguró.

Por ahora, agregó, Ignacio Ambriz no ha hablado mucho con él respecto al juego del sábado ante Chivas, aunque admitió que estará trabajando incluso a doble sesión para convertirse en una opción para el estratega.

“La idea es entrenar en doble turno esta semana para llegar lo más rápido posible, a ver si ya para este sábado puedo estar, o aunque sea para el otro pero de la mejor forma (...) Hace cuatro meses que no juego pero tienen (León) una manera de entrenar que puede ayudar a que uno se adapte más rápido”.

Gigliotti llegó a La Fiera a préstamo por un año con opción a compra, y utilizará el número “20” en el Guard1anes 2020: “El número lo ha elegido mi novia y lo ha visto del feng shui, ¿qué era?, no me acuerdo, me lo explicó pero no recuerdo”, concluyó.