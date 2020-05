Contrario a la Liga; en eLiga Mx, León sí disputará Jornada 11 ante América

León, Guanajuato.- En Liga Mx, el Clausura 2020 solo tuvo diez jornadas, previo a la suspensión por la pandemia por COVID-19 y en el eLiga Mx, sí se disputará la jornada 11, destacando el duelo que tendrá Club León ante América.

El partido entre las Águilas del América, que llegará con una derrota de 8-2 ante Cruz Azul, ante León, será el domingo 17 de mayo a las 2:00 de la tarde, siendo el último de la jornada 11.

León es el líder de eLiga Mx con 26 puntos, producto de ocho victorias y dos empates, aún sin derrota en el torneo virtual. En diez partidos, ‘Nickiller’ ha marcado 35 goles y en la pasada jornada, la Fiera ganó a Pumas por marcador de 3-1.

¿Quién será el #LíderGoleadorMX ⚽? #NicKiller se mantiene en la cima. Te presentamos el Top �� del #Desafío �� #eLIGAMX al cierre de la #Jornada10



➡️ Nicolás Sosa

➡️ Eric Cantú

➡️ Carlos Gutiérrez

➡️ Luciano Acosta

➡️ Santiago Giménez

➡️ Fernando Beltrán pic.twitter.com/qxLucL9uKI — #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) May 14, 2020

Más partidos en Jornada 11

La jornada 11 en el torneo eLiga Mx comenzará con tres duelos, el viernes 15 de mayo, empezando con el FC Juárez vs Atlas (2:00 de la tarde), seguido del Monterrey vs Santos (4:00 de la tarde) y finalizando con el Monarcas vs Atlético de San Luis (4:30 de la tarde).

Para el sábado 16 de mayo, la jornada comenzará con el Pachuca vs Toluca (2:00 de la tarde), continuando con el Necaxa vs Tigres (2:30 de la tarde) y finalizando con el Puebla vs Cruz Azul (8:00 de la noche).

El domingo 17 de mayo finalizará la jornada 11 con los duelos Querétaro vs Chivas (1:00 de la tarde) y Pumas vs Xolos (2:00 de la tarde).