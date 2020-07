¿Copa GNP? Vuelve futbol a León y la Fiera disputará titulo con cuadrangular

León, Guanajuato.- Mediante sus redes sociales, Club León confirmó que Darío Lezcano y Jorge ‘Burrito’ Hernández jugarán en León…pero no como refuerzos, aunque el futbol volverá a la ciudad.

Mediante sus redes sociales, Club León señaló que tanto Darío Lezcano y Jorge ‘Burrito’ Hernández llegarán… y disputarán con FC Juárez y Pachuca la Copa Telcel en León, Guanajuato.

En su primera publicación, León dio la bienvenida a Darío Lezcano, asegurando que lo esperaban en la ciudad, pero FC Juárez aseguró que ese movimiento no lo esperaban y no se iba a ir así nada más. León respondió y preguntó si se iban a poner ‘Bravos’, pero Juárez respondió que no solo iría Lezcano, sino todo el equipo.

¡Ah caray! Ese movimiento no lo esperábamos.



Pero ni crean que se va a ir así nada más @clubleonfc... https://t.co/2YUXH5agUF — FC Juárez (@fcjuarezoficial) July 3, 2020

Sí. Darío no va sólo, vamos todos, vamos bravos y vamos a ganar, nos vemos muy pronto @clubleonfc. https://t.co/eydak9Nxfq pic.twitter.com/DVKIi4hQJA — FC Juárez (@fcjuarezoficial) July 3, 2020

En otra publicación, León anunció que no solo Lezcano llegará a León, también Jorge ‘Burrito’ Hernández, a quien dieron la bienvenida, pero Pachuca aseguró que el jugador sí va, pero con el Tuzo y “siempre carga con todo el equipo”.

¡Aja! Calma todos... ��



Este Burrito nunca va solo, siempre carga con todo el equipo ����⚪️�� https://t.co/WuDDzgTcIu pic.twitter.com/wAZT86vSue — Club Pachuca (desde ��) (@Tuzos) July 3, 2020

León tendrá el torneo amistoso, en el que también estará Atlético de San Luis, en León, Guanajuato, que será los días 14 y 17 de julio.