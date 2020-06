Desde el ‘quisquilloso’, hasta quien no se queja de comida; Tania Sandoval cuenta cómo es estar en León

León, Guanajuato.- En entrevista con la nutrióloga de León, Tania Sandoval, reveló quién es el jugador “más quisquilloso” y también quién es el jugador que come de todo en el equipo.

Tania Sandoval contó que, como tal, en León, no hay jugador quisquilloso, pero sí hay alguien que tiene un control en su alimentación y ese es el portero Rodolfo Cota.

Él perfectamente sabe lo que va a comer y las cantidades, y lo que come y ya. Puede comer siempre lo mismo y no pasa nada, pero si no hay nada de lo que él come, ahí sí hay problema, entonces siempre debe haber lo que él come y punto. Cuida muchísimo su alimentación”, declaró.