‘Deseo ganar título con León’, ‘Se extraña a JJ Macías’; dice Ángel Mena

León, Guanajuato.- El ‘Ángel del Gol’, Ángel Mena fue entrevistado en TVC Deportes y aseguró que aún no se puede decir que es su mejor etapa, pero espera poderla confirmarla con un título con León.

Cuestionado por Violeta Alva, sobre si vive su mejor momento en su etapa, a lo que Ángel Mena contestó que aún no.

No creo que sea todavía la mejor, espero que se pueda confirmar ganando un título (con León). Es lo que más deseo, lo que aspira todo el grupo, la institución, levantar la Copa, es lo más importante”, declaró Ángel Mena.

Mena recordó que ganó un tricampeonato con Emelec, reiterando que lo más importante sería levantar el título con León.

Ante esto, otra de las preguntas fue cuál cree que sería la mejor opción de poder reanudar el torneo y Ángel Mena contestó que sería “mezquino” si solo hubiera la final entre el primer lugar y el segundo lugar, que sería Cruz Azul y León.

Detrás nuestro hay clubes que están muy cerca, a dos puntos, un punto. No le daríamos mérito a los demás. Obviamente uno siempre busca el beneficio, pero no deberíamos y no tendríamos que aprovechamos de esta situación”, declaró.