‘El ascenso fue lo máximo’: Jesús Martínez habla de su título preferido

León.- En plena cuarentena por el Covid-19, el presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía, recordó algunos de los momentos que lo han marcado en la institución esmeralda.

Personalmente, por la presión que se manejaba, porque teníamos 10 años en la segunda división, lo que más disfrute fue el ascenso en 2012. Fueron tres o cuatro días de fiesta en la ciudad, una celebración completa y eso la gente de aquí no me dejará mentir, porque es algo que nunca se nos va a olvidar. Fue lo máximo”, dijo.

El dirigente de la Fiera concedió una entrevista a Raúl Orvañanos para la cadena Radio Fórmula y destacó algunos puntos claves de sus nueve años de mandato verdiblanco.

Además comparó a dos planteles del León que dejaron huella en el futbol mexicano.

Me han gustado los dos, el equipo de Matosas era un equipo que siempre iba al frente, él mismo decía que no importaba si nos hacían cuatro goles, ya que se tenían que hacer cinco. Era un equipo muy explosivo y bueno el de ahora con Nacho Ambriz, no deja de tener ese ADN, con jugadores más equilibrantes pero con mucha calidad, yo me quedaría con los dos porque marcaron época”.