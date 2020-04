El duro recuerdo de William Tesillo: "Mi madre estaba tan enferma que no supo que debuté"

León.- William Tesillo pasa, a los 30 años, su mejor momento futbolístico.

Afianzado en el León y también en su selección, el defensor central que también se desempeña como lateral se abrió en una entrevista con SoyFiera: su infancia, la pérdida a temprana edad de su madre, a la que recuerda con mucho amor, la fe en Dios -al que nombra en reiteradas ocasiones- y los esfuerzos para llegar a la primera división.

Tesillo cumple su cuarto torneo en México. MexSport.

¿Cómo fue perder a tu madre a los 18?

"Ella tenía un tumor cerebral maligno cuando yo era muy pequeño. Se lo detectan, la pudieron operar pero nos dijeron que con suerte iba a vivir no más de tres años. Pero Dios nos regaló que fueran 12".

Con el paso del tiempo, la intervinieron otra vez pero tampoco se lo pudieron sacar en su totalidad. Cuando yo me gradué y cuando debuté en la primera división de Centauro (que jugaba en la segunda categoría), ella no se dio cuenta porque ya no reconocía a las personas".

Imagino que siendo tan chico, fue duro pasar por eso...

"Uno nunca piensa que va a terminar muriendo. A mí a los 15 años me tocó irme de Barranquilla a Cali por el fútbol y veía con dolor la situación a la distancia. Ella estaba muy flaca, no tenía movilidad del lado izquierdo de su cuerpo. Muchas veces la teníamos que tratar como un niño, con cuidados y poniéndole pañales".

Ya con el paso del tiempo, ¿cómo la recuerdas?

"Era muy amorosa, pero exigente con el tema del estudio. Si no aprendía la lección, se venía la chancleta. Me enseñó a organizar las cosas, a guardar y limpiar mi propia ropa y eso lo valoré, sobre todo, cuando estaba fuera de mi casa. Fue una gran madre y una gran esposa".

El colombiano celebra un gol en este torneo. MexSport.

¿Te costó llegar a primera división?

"La verdad, tuve que esforzarme. A los 15 años, me fui a jugar a Boca de Cali, hice 18 horas en micro. Vivíamos en una casa con otros 20 futbolistas. El primer año fue complicadísimo, no tenía para elegir qué comer como en mi hogar y los colchones en los que dormíamos eran muy finos. Al otro año, ya me terminé adaptando".

¿Y cómo se dio tu debut en Centauro?

"Me llama mi papá luego de un partido y, después de hablarme casi una hora, me comunicó que había fallecido ella, mi mamá. Yo ya tenía unos partidos y estaba jugando en primera y ahí me enteré".

¿Hoy cómo llevas el aislamiento por la cuarentena?

"Disfruto más de lo hijos, de convivir con la familia. Tengo dos niños y una nena. Aprovecho y hago gimnasia y entreno con los chicos a veces. Leo libros, juego a la play, oramos con toda la familia. Y ahora vamos a retomar, junto con mi esposa, las clases de inglés. Habíamos empezado hace dos meses y ahora seguirán de manera virtual".

¿Sos una persona de ayudar a tu familia y a la gente de Barranquilla?

"Gracias a Dios, yo estoy en un buen momento. Primero trato de darle una mano a mis seres más cercanos. Y, además, en Barranquilla hay una persona llamada Daniel, que siempre en diciembre ayuda a las personas en situación de calle. Y yo trato de aportar un granito de arena a la sociedad. Y hoy, con el coronavirus, hay muchas necesidades".