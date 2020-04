Elías Hernández piensa en una final entre Cruz Azul y León

¿Cruz Azul campeón por ser el líder al momento de la pandemia de coronavirus? No para Elías Hernández.

En entrevista vía Instagram con el periodista Francisco Vela, el mediocampista de la Máquina dijo que sería injusto decretar al monarca del Clausura 2020, si el torneo no puede reanudarse con normalidad.

Sería injusto porque si bien somos el equipo que más puntos llevamos, no podemos olvidarnos que cada uno de los equipos pelea por el título”.

Elías, bicampeón con León, recuerda que sólo se han disputado 10 jornadas del torneo y aunque los Celestes sumaron más puntos que nadie en esas jornadas, el torneo estaba lejos del clímax.

Todos nos preparamos para pelear el título, hacemos una pretemporada para eso, hay equipos que no hacen un buen comienzo y terminan cerrando muy bien, entonces por donde se paró la temporada, hay muchos equipos con posibilidades.

Elías también recuerda que la clasificación está muy cerrada.

Tenemos detrás al León, a Santos y no sería justo que por todo esto que pasó (la pandemia) vayas a cambiar el objetivo por el cual trabajaste. El título no sabría igual, no hay como ganarlo en la cancha como se debe y como ha sido siempre”.