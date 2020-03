"Eliminación ante LAFC, nos dejó muy golpeados": Martínez Murgía

León.- Semanas después de la eliminación del Club León en Concachampions, Jesús Martínez Murgía, presidente del equipo esmeralda, no ocultó el dolor que significó quedar fuera de dicho torneo a manos de la escuadra de Los Angeles FC.

En entrevista para Marca Claro, Martínez señaló que fue un objetivo que no se pudo alcanzar: "Era un sueño que teníamos todos, un objetivo porque después de un año de haber demostrado no solo en puntos si no un estilo de juego, porque para mi el León es uno de los equipos que ha mantenido desde hace un año y medio un estilo bastante atractivo"

El factor anímico se vio mermado:

A veces podemos perder o ganar pero siempre dando una buena cara al futbol, y nos pegó anímicamente muy fuerte, ese mal partido que tuvimos en Los Àngeles, hay que decirlo tal y como es, nos superaron en todos los sentidos y nos dejó muy golpeados".

Ahora van por todo por la Liga: "Pero afortunadamente después de sufrir esa derrota, pues ahora estamos viendo que es lo que queda, osea la liga, venimos de tener de un gran partido con Pumas, vamos en segundo lugar, no es nada fácil mantenerse en los primeros lugares".

Finalmente recordó que León ha sido uno de los planteles más constantes en los últimos años: "Hemos ocupado primer o segundo lugar en los últimos años, ahora vamos en segundo, nuestro objetivo es ir por la Liga", concluyó.