‘En Tigres seguía a León Femenil, tengo mucho que aportar’, dice Brenda Viramontes

León, Guanajuato.- Brenda Viramontes cumple un sueño al jugar en el Club León Femenil, pues ya en torneos anteriores la tapatía estuvo muy cerca de reforzar a las esmeraldas.

Un torneo atrás tuve la oportunidad de venir y no se concretó. Tengo mucho que aportarle al equipo, en general han sido bastante buenos los entrenamientos que he tenido y aunque no tuve la oportunidad de jugar mucho el torneo pasado, debido a las lesiones, sé que tengo la experiencia de juego y pienso que voy a dar mi cien por ciento”, comentó Brenda en una conferencia en línea, su primer contacto con los medios de comunicación ya como refuerzo del León.

Viramontes, ex de Chivas y Tigres, recordó que nunca le ha perdido la huella a la Fiera.

Desde que estaba en Tigres seguí al León. El pasado tuvieron un buen torneo, iban muy bien, lamentablemente surgió lo de la emergencia sanitaria, pero la verdad antes de eso yo me sentía muy feliz porque la estaban rompiendo, me emocionaba bastante, me hubiera gustado estar con ellas para lograr un poquito más”.

Aunque ha platicado poco con su ahora técnico, Everaldo Begines, espera pronto transmitirle la confianza en que el Apertura 2020 será un buen torneo para las Fieras.

“Sé que (Begines) fue nueve, tiene buena técnica, lo demuestra en cada entrenamiento, le pregunté qué era lo que necesitaba de mí y lo siento con mucha apertura. Me sentí muy a gusto, muy tranquila, te dice exactamente lo que quiere, no te da vuelta. Tuve un acercamiento corto, breve con él, pero muy productivo”. añadió.

Además, Brenda criticó a los equipos que no apoyan a las jugadoras, pues rumbo al Apertura 2020 se registraron “cortes” en varias escuadras.

“Es lamentable que muchos club no dieron oportunidad a muchas jugadoras para que llegaran a otros equipos. No les dieron posibilidad, es muy lamentable... no son clubes que estén viendo por sus jugadoras, solamente por la economía propia y sé que es algo difícil, pero también la parte humana es lo que menos se tiene que perder”.

Finalmente señaló que para que cada vez más volteen a ver el futbol femenil, se debe comprender que no es idéntico al varonil.

Tienen que aprender a disfrutarlo, pero también nosotras tenemos que esforzarnos para que sean partidos más atractivos, como si fueran semifinales o finales, muchísimo más emocionantes y lograr que te emociones. Sólo de esa manera vamos a poder lograr que se interesen más”.

Así, León femenil entrena ya con la totalidad de las jugadoras (incluidos los refuerzos), en dos o tres sesiones diarias.