‘En lo económico no me convence (oferta)’, dice Rubens Sambueza sobre León

León, Guanajuato.- En entrevista para Ataque Futbolero en Argentina, Rubens Sambueza destacó el lado deportivo de León y aseguró que la directiva le ha hecho una oferta económica para que siga en el equipo, pero no le convence.

Hablando para el programa en Argentina, Sambueza detalló que estuvo a préstamo con Pachuca por un año y le queda otro año de contrato con León, con el que está haciendo la pretemporada.

Cuestionado sobre porqué no jugó ante Mineros, Sambueza contó que su plan es seguir con León, destacando que el equipo es un gran club y jugará Liga de Campeones de la Concacaf en 2021, aunque no le convence la oferta económica que le han hecho.

Entiendo por ahí la situación, las ofertas que me han hecho de poder seguir este año; en lo económico no me convence, es baja (para) lo que uno tendría que cobrar en el año futbolístico, entonces estamos buscando opciones”, declaró