Encierro por Covid-19, hace que Dani Calderón le ponga sabor a la vida

León.- Acostumbrados a la libertad con la pelota en los pies, el “encierro” ha supuesto un reto para los futbolistas en el mundo y también en México, sin embargo, el tiempo del que ahora goza ha sido clave para que Daniela Calderón le ponga “sabor” al presente.

Como parte del Club León desde el Apertura 2019, la delantera felina es una de las tantas jugadoras de la Liga MX Femenil cuyo trabajo se vio afectado por la propagación del covid-19, pues esto tuvo como consecuencia la suspensión del balompié azteca en todas sus categorías aún por tiempo indefinido.

Pero a Calderón no le falta competencia, pues como señaló, la actividad continúa de una manera distinta en el club pero igual de enriquecedora: “Se nos envía un programa semanal, ha sido diferente pero divertido porque entre nosotras mismas (las integrantes del equipo) estamos haciendo una competencia y también competimos con las otras categorías (...) está padre porque le agarras el gusto y le ves el lado bueno”.

De acuerdo con la nacida en Querétaro, los preparadores físicos de todas las categorías de la institución verdiblanca se reunieron para armar, en conjunto, un programa especial que mantuviera el buen estado físico de todos sus jugadores que “rompieron filas” desde el fin de semana pasado,

Ha sido más o menos similar a lo que hacemos en periodo de vacaciones (...) Son ejercicios básicos, de los que puedes hacer en tu casa, como en circuito, así lo hemos manejado (...) Está padre por la competencia, si mandas la evidencia de tu trabajo en el periodo establecido te ganas puntos, y la que haga más puntos, tiene puntos extras”, explicó.

Así, la delantera ha conseguido sobrellevar el estrés que genera el no poder continuar con sus actividades diarias fuera de casa, pero ésta es sólo una de las cosas que ha hecho para no caer en la desesperación que provoca la incertidumbre.

“Lo que nos toca a nosotros es seguir las indicaciones del gobierno y del club, quedarte en casa y no descuidarte, porque estar en casa todo el día también te genera cierto estrés, yo me harto de estar adentro, es cuidar alimentación… ha sido un reto (...) Hay que buscar formas de entretenerte, yo disfruto mucho cocinar, entonces estoy experimentando con sabores, también leer un libro, lo que he hecho en estos días es jugar con mi perrito. Es un buen momento para cumplir con los propósitos que nos planteamos en Año Nuevo”, dijo.

Daniela Calderón - Twitter

Es importante mencionar que en lo que la situación del país se normaliza, las jugadoras foráneas están en casa con sus familias, y será el club el que les notifique la fecha de regreso a los entrenamientos así como la reanudación de la competencia.