‘Es muy difícil que algún recuerdo supere bicampeonato con León’, dice Matías Britos

Montevideo, Uruguay.- El futbolista Matías Britos fue entrevistado en TUDN y habló sobre su carrera en México, recordando el bicampeonato con León, asegurando que será difícil que un recuerdo supere los títulos.

Matías Britos habló sobre los campeonatos que obtuvo en el Apertura 2013 y Clausura 2014 con León, y también destacó a la afición esmeralda.

Britos declaró que, cuando estaba Gustavo ‘Chavo’ Díaz en León, pudo haber regresado al equipo en 2018.

Britos también recordó que llegó a una final con Pumas, perdiendo ante Tigres, en el Apertura 2015, pero la destacó como algo emocionante.

El delantero uruguayo también aceptó que pudo haber jugado en Cruz Azul y América, ya que los equipos hablaron una vez y hubo posibilidad de ir, pero destacó que en una ocasión se topó con Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, quien le dijo sobre ir a Tigres.

En un momento difícil para mí, que fue la operación cervical, un día me lo crucé en el hotel y me preguntó cómo estaba, me dijo ‘siempre te he contemplado’, me encanta tu forma de juego. Son cosas muy lindas que le pasan a uno como jugador, ver como un técnico con la carrera del ‘Tuca’ te diga me gusta tu forma de juego”, declaró.