Firma Grupo Pachuca convenio y León tendrá talento de Estados Unidos

¡Grupo #Pachuca hace las maletas con nosotros! Los mejores visores de sus equipos, se unen al #AlianzaTour2020 �� @clubleonfc @Tuzos



A great opportunity to be closer to the most talented players in USA! ����������⚽�� Detalles ➡ https://t.co/rWXCpLKxF0#DóndeEstáTuLímite pic.twitter.com/1afXDwikJn