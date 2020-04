'Firmé por tres años': Andrés Mosquera revela que seguirá con León

León.- Tres años más de contrato es lo que firmó el zaguero colombiano, Andrés Mosquera para seguir en las filas de los Esmeraldas del León. Así lo dio a conocer el mismo jugador en entrevista para la página ‘Golombianos’.

“Les voy a decir un secreto, se puede decir que mi renovación es un hecho. No ha sido pública, el club está esperando el momento, pero ya está. Firmé por tres años más”, explicó Mosquera Guardia.

El cafetalero se dijo agradecido con Grupo Pachuca por la confianza que le han dado y por ello no dudó en seguir con la Fiera.

Agradecerle al Grupo Pachuca, al cuerpo técnico y a mis compañeros. Estando en mi recuperación (por una lesión) no me cambiaron nada de mis términos, estoy muy agradecido con ellos. Hoy no me veo saliendo del León”.

En cuanto a la lesión que lo tiene marginado de las canchas desde el 23 de noviembre, cuando la Fiera se midió a Xolos, indicó:

Resaltó el contacto que llegó a tener con otros colombianos que también militaron en la Fiera y que lo recibieron en el club:

"Agradezco al ‘Rifle’ Andrés Andrade, Alexander Mejía, (Darío) Burbano. Eran los colombianos que estaban en León y los días de descanso los compartía con ellos", recordó el defensa, subcampeón co León en el Clausura 2019.

Fueron muy importantes, ellos y sus familias. Me dieron una mano, me ayudaron a pasar los primeros meses. Me invitaban a un café, a una comida, a una reunión familiar, me hacían sentir parte de una familia y no me sentía tan solo”.