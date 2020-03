"Hemos decidido frenar": Jesús Martínez anuncia 'cuarentena' del León

León.- El presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía, informó que por la contingencia por el Covid-19 (coronavirus) ha decidido que todo el plantel frene sus actividades hasta nuevo aviso.

En entrevista para Marca Claro, el dirigente de la Fiera confirmó la decisión tomada este lunes, luego de reunirse con otros directivos y con el cuerpo técnico.

Hemos determinado frenar, que (los jugadores) se queden en sus casas con sus familias, obviamente siguiendo todo lo que hemos escuchado, no estar en grupo, no estar con gente junta y obviamente quedarse en casa. Entonces nosotros hemos decidido eso hasta nuevo aviso".

Ya el sábado, León enfrentó a Pumas en un Estadio Nou Camp cerrado a la afición. Los jugadores descansaron el domingo y ayer tuvieron un entrenamiento normal, aunque luego les dieron los planes para las próximas semanas.

Martínez dijo que además espera algún protocolo especial por parte de la Liga MX, que el domingo anunció la pausa en todas sus categorías, tanto varoniles, como femeniles.

De la Liga yo he estado en contacto con ellos, pero no me han avisado qué es lo que procederá. Me imagino que están poniéndose de acuerdo para ver qué es lo que sigue. Nosotros como club, como país, estamos para atender y que sea lo mejor para todos".