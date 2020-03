"Hemos decidido frenar": Jesús Martínez Murguía

León.- El presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía confirmó la tarde de este martes que con motivo de la contingencia por coronavirus ha decidido que todo el plantel frene con las actividades hasta nuevo aviso.

En entrevista para Marca Claro, el dirigente de la Fiera, señaló: "Hemos determinado frenar, que se queden en sus casas con sus familias, obviamente siguiendo todo lo que hemos escuchado, no estar en grupo, no estar con gente junta y obviamente quedarse en casa. Entonces nosotros hemos decidido eso hasta nuevo aviso".

Explicó además que se encuentra a la espera de una instrucción mayor por parte de la Liga Mx: "De la Liga yo he estado en contacto con ellos, pero no me han avisado que es lo que procederá. Me imagino que están poniéndose de acuerdo para ver que es lo que sigue, nosotros como club, como país estamos para atender y que sea lo mejor para todos", explicó.

Mostró preocupación

Dado el paro que se encuentra por comenzar, debido a la situación precautoria ante coronavirus, Martínez Murguía señaló que trabajará y pensará en algún plan para ayudar a la gente que sólo vive del futbol:

Mi padre lleva 22 años dentro del futbol, siempre viendo por toda esta gente, estoy seguro que dentro de estos días tendremos que buscar una solución porque realmente es muy preocupante para toda esta gente que sólo depende de eso no tener estos ingresos".

Dejo en claro que no dejará en el olvido a los que viven del futbol y en especifico del Club León: "Concientizarnos todos de que es un momento bastante complicado, tenemos que evaluar muy bien la situación y evaluar a toda esta gente que siempre la hemos visto como grupo".