Ismael Sosa, ‘muy lejos’ del León por diferencias económicas

Buenos Aires.- Mientras entrena en Pachuca, a sólo 325 kilómetros de León, Ismael Sosa está más lejos que nunca de volver con la Fiera.

Luego de consultar a fuentes cercanas a la negociación, SoyFiera puede señalar que Sosa está prácticamente descartado para continuar con el León, donde jugó el Apertura 2019 y el frustrado Clausura 2020.

La directiva del Club León y los representantes de Sosa no han podido arreglar su renovación y hoy sólo hay dos posibilidades para que siga: que sacrifique una buena parte de su salario o que los Verdes aumenten considerablemente la oferta.

Por lo pronto, al inicio de esta semana Sosa fue enviado a hacer pretemporada con el Pachuca, con el que tiene contrato vigente. La situación llamó la atención, incluso para el jugador, pues se trata de dos clubes de la misma empresa y que acostumbran intercambiar jugadores en cada torneo.

Recién hace tres semanas, en entrevista con SoyFiera, Sosa manifestó su deseo de jugar al menos seis meses más con la Fiera, pues su esposa está embarazada y confiaba en quedarse en León para esperar el alumbramiento sin mudanzas.

Mi idea es continuar... me gusta mucho cuando León juega de local, es un ambiente muy lindo, es una plaza que le gusta el futbol y es muy seguidora, en lo personal, eso me gusta mucho”, comentó el argentino en la entrevista.

Además, en la misma entrevista, “El Chuco” confesó sentirse agradecido con Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, quien lo contrató luego de un agridulce paso por Tigres.

Estoy agradecido con Jesús porque me sacó de Tigres, donde no venía jugando. Me llevó a Pachuca, me dieron la oportunidad de venir a León, pedí quedarme seis meses más porque estaba la Concachampions y me dieron chance…”.