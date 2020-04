JJ Macías exige la medalla del campeonato que le ganó al León

León.- Al joven delantero José Juan Macías le falta una medalla en su vitrina, y es que reveló que las Chivas le quedaron a deber la presea que merecía por haber conseguido el campeonato Sub-20 con la filial del Guadalajara en 2018.

En declaraciones realizadas para el propio club y rescatadas por el diario Récord, Macías reveló que el equipo nunca le entregó su medalla de campeón Sub-20.

Aquí tengo mis medallas. Con la Sub-20 jamás me dieron esa medalla del campeonato, me la quedaron a deber. Fue justo cuando me fui a León y no pude jugarla. La final fue Chivas contra León", recordó el artillero.