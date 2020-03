Jugadores del León volverían al 30% de su forma física

León.- El parón de la Liga MX debido a la emergencia por el coronavirus Covid-19 ha provocado que inclusive los entrenamientos de los futbolistas al aire libre y en gimnasios se tuvieran que suspender.

Hoy por hoy no se sabe hasta cuando se mantendrá esta contingencia, aunque Luis Fernando Martínez, preparador físico del Club León, hace un pronóstico realista, y apunta a que los futbolistas podrían regresar muy por debajo de su nivel físico.

Desearía que regresaran al 50 por ciento, que va a ser casi imposible, yo creo que regresarán al 30 o 40, y no porque no lo estén haciendo, sino porque las situaciones que el futbolista hace y que necesita no te las da nada más que el campo, la alta intensidad, el competir, la pelota", dijo en entrevista para Marca Claro.