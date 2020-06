“La afición de León es comparable con la de Boca”: Burdisso

León.- Guillermo Burdisso recordó con gran cariño a la afición esmeralda, luego de pasar varios torneos defendiendo los colores de la Fiera, algo que sin duda lo marcó fue la pasión con la que los seguidores en el Nou Camp apoyan a su equipo.

Para ‘Guille’ esa gran manera de alentar, es comparable nada más ni nada menos que con la vibra que transmiten los hinchas de Boca Juniors en Argentina, por lo que en entrevista para Soy Fiera, el futbolista señaló:

Es comparable a la de Boca, cuando un jugador se entrega logra entenderse con la gente, yo no soy un jugador técnico, ni con virtudes para la habilidad, pero sí dejo todo y eso entendió bien en el hincha y la afición de México y creo que por eso me quieren”.

Aprovechando el rato de la entrevista recordó una anécdota que dejó en claro eso de dejarlo todo en la cancha:

“Jugué algunos partidos cortado o con la cabeza vendada. Para mí es normal porque era poner el cuerpo por los colores a los que me debía, esto es como hacer un gol para mí, algo normal y eso me lo reconocían".

Hay una historia muy linda que con Tijuana en una liguilla me pegan una chilena que abre y posterior me hacen 23 puntadas, yo pierdo el conocimiento y luego, de regreso a León, le bromeaban porque me fui de centro delantero y no me acordaba, pero es normal eso para mí, quedarme con la satisfacción de darlo todo”.