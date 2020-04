'La gente se merece la octava': Ramiro González

León.- Confinado en su casa debido a la contingencia del coronavirus, el defensor esmeralda Ramiro González dio una entrevista digital para A Gusto Redes, en la que reveló diversos detalles de su carrera futbolística.

Dio a conocer, por ejemplo, que en los principios de su carrera estuvo muy cerca de fichar por el Necaxa.

En su momento, cuando estuve en la academia Jorge Griffa me habían hablado para Necaxa, que fue cuando yo me fui de Boca, tenía 18 años más o menos, y justo surgió todo el tema de la gripe A (influenza), similar a lo que pasa ahora, habían cerrado todos los aeropuertos, y justo nunca se dio, por una cosa o por otra", afirmó.

Ramiro aseguró que desde ese primer acercamiento se quedó con la espina de venir al futbol mexicano, lo que consiguió en 2019, cuando ficho por el Club León, y justo en su primer torneo estuvo cerca de consagrarse campeón, aunque al final recuerda con amargura el episodio de la final perdida.

Lo primero que se me viene es tristeza de no haber podido conseguir ese campeonato contra Tigres, que creo que lo merecemos. Fue duro quedarnos en la puerta, más allá de que nos enfrentamos a un rival de jerarquía, pero por detalles y por cuestiones futbolísticas, quedamos con las manos vacías. Hoy por hoy toca seguir buscando la revancha".

Para el central argentino-chileno, la falta de una banca importante fue lo que los alejó del título, aunque afirma que hoy no tienen nada en la mente que no sea la octava.

Cuestionado acerca del mejor delantero al que se ha enfrentado en su carrera, Ramiro afirmó que hasta llegar a México desconocía a André-Pierre Gignac, y que él escogería más bien a Rogelio Funes Mori.

Realmente no lo conocía, la verdad que no, lo marcaba como a uno más. (...) Por ahí Funes Mori me gusta mucho, es un delantero muy completo, referente de área, se tira mucho a jugar, y si tuviera que nombrar uno, sería a él".