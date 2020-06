León busca un líder defensivo: ¿Mosquera podrá con el paquete?

León.- Se le ve entrenando, se le ve recuperado, se le ve con balón.

Andrés Mosquera, el ‘Guardián’, sonríe y esto es una grata noticia para la Fiera.

Tan lejos y tan cerca está aquella noche en la que la cancha de Tijuana le cobró una factura muy difícil de pagar, esas que se saldan solo con tiempo y paciencia.

Aquella vez, después de cinco jornadas fuera, el colombiano reaparecía de una lesión y apenas estuvo unos minutos en la cancha cuando la rodilla tronó al tratar de cortar un balón. Una pisada descompuesta sobre el césped artificial de los fronterizos y los nervios se pusieron de punta.

El gesto de dolor y las manos en el rostro del colombiano eran un síntoma de que esa lesión olía a grave.

Sufrieron sin él

Se anunció que el ‘Guardián’ se perdería todo el Clausura 2020, pero el Covid entró en acción y debido a esto no pudimos visualizar cuál hubiera sido el costo de su ausencia porque en ese torneo nadie ganó. Lo que sí podemos asegurar es que aun cuando la Fiera contaba con un plantel abarrotado de defensas, hacía falta Mosquera.

La llegada de Stiven Barreiro no suplió del todo este vacío. El compatriota de Mosquera no hizo click con una afición que hasta le tuvo desconfianza cuando ni siquiera cometió errores. Ramiro González y Herrera Equihua prácticamente fueron dos seguidores más en la tribuna y que ahora, con el regreso de Mosquera, hubiera sido más difícil jugar y por ello ya no están.

La baraja de Ambriz

Hoy Ambriz cuenta una línea defensiva de la cual puede sacar provecho dado el movimiento de piezas que puede realizar y el factor Mosquera vendrá a meterle esa bonita competencia que hace crecer el nivel.

Ambriz no gusta de jugar con una línea de tres zagueros centrales, pero tiene una baraja interesante para asegurar cada partida con un Tesillo frío pero consistente, un Nacho González veterano pero impetuoso, un ‘Guardián’ poniéndose a ritmo pero hambriento por jugar y un Barreiro consciente que deberá superar las virtudes de los otros tres.

Mientras Nacho González se mantenga sano físicamente, será viable de elección para el domador. Tal vez no como titular, pero sí para entrar al quite si por las circunstancias del partido se decide mover a Tesillo como lateral por izquierda, o al mismo Mosquera por la derecha en una posición que ya la ha jugado cuando Navarro ha salido.

Por un segundo aire

Siempre será lamentable una lesión en un futbolista. Hace unas décadas, el rompimiento de una rodilla representaba el adiós al futbol, incluso, era más difícil recuperarse en lo mental que de lo físico.

Pero también, una ruptura así puede volver a un futbolista más fuerte de las cejas para arriba.

Es ahí donde el regreso del ‘Guardián’ puede ser el catalizador esencial de la disputa por el puesto de líder en la zaga esmeralda. Esto, porque sin duda alguna la Fiera siempre debería contar en la cancha con un Montemayor, un Battaglia, un Albretch, un Batocletti, un Fuentes, un Márquez.

¿Tomará Mosquera ese rol? La respuesta la tiene el ‘Guardián’.

Twitter @geraslugo