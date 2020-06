León 'cortará' a tres extranjeros para el Apertura 2020

León.- Tanto la cuestión económica como el reglamento de la Liga MX obligarán a La Fiera a reacomodar su plantilla, la cual está formada con el 50% de jugadores extranjeros previo al arranque del Apertura 2020.

Para mala fortuna del equipo dirigido por Ignacio Ambriz, este sector disminuirá con la nueva reglamentación que se pondrá en vigor en el futbol mexicano y la cual obligará a los equipos a reducir la cantidad de elementos foráneos en sus planteles.

Y es que tan sólo en el Clausura 2020, 12 jugadores extranjeros defendieron la camiseta del León.

A estos se sumará Andrés Mosquera una vez se recupere de la lesión que le impidió ver acción en el torneo anterior, lo que aumentaría a 13 la cifra de foráneos, misma que no puede ser posible en la Liga MX.

Además, Rubens Sambueza regresa al club tras su préstamo a Pachuca, aunque tanto la directiva esmeralda, como el jugador ven probable una nueva cesión o incluso una venta hacia otro equipo.

A partir del Apertura 2020, cada club puede tener solamente a 11 jugadores no formados en México y esto obligaría a León a “cortar” a dos elementos; es importante señalar, sin embargo, que tres de los jugadores de este grupo finalizan este mes su contrato con el club felino.

Jown Cardona, Ismael Sosa y Joel Campbell, si no continúan en el club, permitirían a La Fiera reducir el número sin necesidad de borrar a otro jugador, pero lo cierto es que se analiza la posibilidad de que el “Chuco” continúe con La Fiera si Pachuca lo permite, y que la opción de compra por Campbell se haga válida.

“Tenemos que ser conscientes de que la parte económica es algo que a todos nos ha pegado", señaló Ignacio Ambriz en una entrevista con el programa oficial del Club.

Yo tendré una junta los primeros días de la semana que viene con Jesús (Martínez) y con Rodrigo (Fernández) por ese tema, cómo vamos a armar la plantilla, hasta dónde podemos estirar la parte económica para mantener a ciertos jugadores (...) no me puedo adelantar, no sé cómo viene el presupuesto”.